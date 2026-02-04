DÉCIMO OITAVO BOLETIM DA ATUAL GESTÃO TRAZ APENAS CINCO CASOS ATIVOS EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (SESAD), comunica mais uma vez à população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19, no município. Desta vez, os dados são referentes a terça-feira (16).





Os casos notificados passaram de 881 para 882. Os casos suspeitos reduziram pra dois e os confirmados mantiveram-se em 341. Ao todo são 539 casos descartados. O município conta com um paciente internado e não há nenhum caso de óbito.





Em relação ao último boletim, publicado na última segunda-feira (15), houve nova redução de infectados que seguem em tratamento domiciliar, agora são apenas quatro. O número de munícipes recuperados subiu pra 336.





Existem apenas 12 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são pessoas que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para COVID-19.





Até dia 22 deste mês estará em vigor o decreto 275/2021, emitido pela gestão municipal, que enrijece medidas de combate ao COVID-19 em São José do Seridó.