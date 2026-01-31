Prefeitura entrega certificados do curso de cuidadora infantil, ampliando a inserção no mercado de trabalho

“Obrigada por nos incentivar e mostrar que podemos ser tudo aquilo que quisermos”. O agradecimento é de Bárbara Isabel Feitosa, uma das 25 formandas do curso de cuidadora infantil promovido pelo Programa Mulheres Mil. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), com apoio do Programa Acessuas Trabalho, e o Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

A solenidade de entrega dos certificados ocorreu na tarde desta quarta-feira (28), no auditório do IFPB, em Jaguaribe, e foi marcada por muita emoção, não só das formandas, mas também do corpo docente. “Esse certificado não é apenas um documento. Ele simboliza resistência, coragem e escolha. Escolha de permanecer, de aprender e de acreditar que é possível. Esse curso foi pensado com o mesmo cuidado que dedico às minhas filhas e à minha vida, porque cuidar é um ato profundamente humano e transformador”, destacou Flora Meira, coordenadora de Extensão e Cultura do Campus João Pessoa do IFPB e coordenadora adjunta do Programa Mulheres Mil.

Com duração de três meses, o curso teve como objetivo qualificar mulheres em situação de vulnerabilidade social, ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e fortalecendo o protagonismo feminino. Algumas das formandas já saem do curso com perspectivas concretas de emprego, como é o caso de Bárbara Isabel, que durante a cerimônia representou às concluintes com um discurso marcado pela gratidão e pelo reconhecimento à equipe envolvida na formação.

“Quero começar expressando a minha alegria e gratidão, primeiramente a Deus, que nos permitiu estar aqui. Agradeço a toda a equipe que esteve por trás da preparação deste curso, desde os idealizadores até os monitores, sempre disponíveis para nos atender. Ao Programa Mulheres Mil, o nosso muito obrigado por valorizar mulheres que muitas vezes a sociedade insiste em dizer que não são capazes”, afirmou.

Bárbara Isabel também relembrou momentos marcantes vividos ao longo do curso, ressaltando o afeto e o acolhimento construídos nas aulas. “Foram dias de dificuldades e desafios, mas também de muito aprendizado, afeto e alegria. Cada detalhe foi pensado com carinho e nós realmente nos sentimos acolhidas por esse zelo”, afirmou.

Edilene Brandão, diretora de Assistência Social da Sedhuc, destacou a importância da articulação entre as políticas públicas para garantir acesso à qualificação profissional. “Essa parceria tem levado conhecimento e formação profissional para mulheres atendidas pelos nossos Cras e pelo Programa Acessuas Trabalho. O Programa Mulheres Mil vem, de fato, para redirecionar vidas. Saio daqui encantada e emocionada com o protagonismo feminino que vimos hoje”, frisou.

Professora do curso, Rosana Aragão, compartilhou sua experiência com a turma e destacou a importância do cuidado infantil como ferramenta de transformação social. “Cuidar de uma criança é mudar o futuro. Ao longo dessa jornada, vocês não apenas adquiriram conhecimentos técnicos, mas reafirmaram o compromisso com o afeto e com o cuidado integral. O mundo precisa de profissionais que entendam que educar e cuidar são atos de amor e de ciência”, ressaltou.

Solenidade – Também participaram da cerimônia o diretor-geral do IFPB Campus João Pessoa, Ricardo José Ferreira; o diretor de Desenvolvimento de Ensino, Rafael José; o chefe do Departamento de Inovação, Pesquisa, Extensão, Cultura e Desafios Acadêmicos (DIPPEd), Alisson André; além da coordenadora da Proteção Social Básica da Sedhuc, Conceição Andrade.

Mercado de trabalho – Como parte das ações integradas do programa, as formandas receberam, na terça-feira (27), a visita da equipe do Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP). Durante a ação, 15 mulheres foram cadastradas e 10 encaminhadas para entrevistas de emprego nas áreas de recepção, vendas, auxiliar de cozinha, confeitaria e auxiliar de produção, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.