João Pessoa ocupa 1ª posição no Ranking de Competitividade dos Municípios na coleta de resíduos

A cidade de João Pessoa ocupa a primeira posição do Ranking de Competitividade dos Municípios nos indicadores de “cobertura da coleta de resíduos domésticos” e “destinação do lixo”, que compõem o pilar “saneamento”. Conforme a quinta edição do estudo, que analisa 404 municípios brasileiros, o índice de cobertura da coleta de resíduos domésticos na Capital paraibana é de 100%, com atribuição de nota máxima (100) para acidade neste indicador de destinação adequada dos resíduos.

Os serviços de coleta e destinação de resíduos são executados pela Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur). Para o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, o resultado do estudo é mais um indicativo do trabalho realizado pelos agentes da Emlur, diariamente.

“É com muita satisfação que recebemos o resultado do Ranking de Competitividade dos Municípios, que reflete o compromisso da Prefeitura de João Pessoa e da Emlur com a sustentabilidade, a saúde pública e a qualidade de vida da nossa população. Enfrentamos muitos desafios, mas esse reconhecimento nos motiva a seguir melhorando, inovando e fortalecendo nossas ações. João Pessoa mostra que é possível conciliar crescimento urbano com responsabilidade ambiental, o que é motivo de orgulho para todos nós”, comenta Ricardo Veloso.

A coleta de resíduos sólidos domiciliares é feita nos turnos diurno e noturno por caminhões compactadores, que recolhem os materiais e os transportam para o Aterro Sanitário Metropolitano. Nas áreas de difícil acesso, onde não há passagem para os veículos, a coleta é feita por meio de triciclos de carga. Atualmente, 91 comunidades de João Pessoa são beneficiadas pelo serviço. A Emlur também realiza a coleta de resíduos diversificados e de resíduos de poda de árvores.

O Ranking de Competitividade dos Municípios é realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) com análise dos municípios com população acima de 80 mil habitantes, de acordo com a população oficial do Censo Demográfico de 2022. João Pessoa está na 15ª posição entre as capitais brasileiras, e na quarta posição do Nordeste, atrás de Recife (PE), Fortaleza (CE) e Teresina (PI).

O estudo é composto por 13 pilares temáticos: sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina pública, acesso à saúde, qualidade da saúde, acesso à educação, qualidade da educação, segurança, saneamento, meio ambiente, inserção econômica, inovação e dinamismo econômico, capital humano e telecomunicação.

No pilar de saneamento, também são considerados indicadores como cobertura no abastecimento de água, perdas na distribuição de água, perdas no faturamento de água, cobertura da coleta de esgoto e cobertura no tratamento de esgoto.