Prefeitura de Currais Novos entrega mais ruas pavimentadas e reforça legado do programa Avança Currais

Na manhã desta quarta-feira (21), a Prefeitura de Currais Novos, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, realizou a entrega oficial das ruas Antônio Ferreira e Rua Sargento Geraldo Lima de Araújo, no bairro JK; e da Rua Reginaldo Carneiro, no bairro José Dantas. As obras representam mais um avanço na melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de vida dos moradores da região.

O Prefeito Lucas Galvão esteve acompanhado da vereadora Leilza, representando a Câmara de Vereadores do município. As obras fazem parte do programa Avança Currais, idealizado durante a gestão do ex-prefeito Odon Jr., que deixou como legado um amplo conjunto de investimentos em infraestrutura urbana, voltados à modernização da cidade e ao fortalecimento dos bairros.

A Prefeitura de Currais Novos segue dando continuidade a esse planejamento, reafirmando o compromisso com políticas públicas que promovem desenvolvimento urbano, dignidade e bem-estar para a população, por meio de ações estruturantes que transformam o cotidiano dos currais-novenses.