Seu Pereira e Coletivo 401 tem álbum de estreia lançado em vinil

Quatorze anos depois, primeiro disco de Seu Pereira e Coletivo 401 ganha versão em vinil.. Divulgação

O álbum de estreia da banda paraibana Seu Pereira e Coletivo 401 vai ganhar uma edição vinil. O trabalho foi lançado originalmente em 2012.

O disco nasceu de um processo experimental iniciado ainda em 2008, em Campina Grande, quando a banda se reunia apenas para ensaios em estúdio. A gravação definitiva foi realizada em 2012, no Estúdio Peixe Boi, em João Pessoa, com produção de Marcelo Macedo e Chico Correa. O repertório reúne composições anteriores à formação oficial da banda e músicas inéditas criadas especialmente para o trabalho, como “Já era”.

O álbum apresenta uma sonoridade híbrida, que dialoga com referências “funkeadas”, samba, rock, brega, jazz e música nordestina urbana, construída a partir de longas jam sessions, improvisos e experimentações em estúdio. Segundo o baterista Victor Rama, “trata-se do disco mais ousado do grupo, justamente por ter sido criado sem um caminho estético previamente definido”.

Entre as curiosidades do álbum, estão a capa assinada pelo artista paraibano Mike Deodato, conhecido internacionalmente por trabalhos na DC Comics e Marvel, e a participação especial de Russo Passapusso, antes do Baiana System, na faixa “Clara Herança”.

A edição em vinil do álbum de estreia de Seu Pereira e Coletivo 401 é um lançamento da Taioba Music. O disco estará disponível para pré-venda a partir desta sexta-feira (30).