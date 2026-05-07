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veja como assistir à partida do Campeonato Paraibano

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O Campeonato Paraibano 2026 está a todo vapor. Neste meio de semana teremos a realização da 5ª rodada, com um dos jogos sendo o Clássico Patoense, entre Esporte de Patos e Nacional de Patos. O duelo acontecerá na quinta-feira (29), às 20h, no Estádio José Cavalcanti, em Patos, com transmissão pelo Jornal da Paraíba e Rede On.

+ Confira a tabela completa do Campeonato Paraibano 2026

Arte / Cisco Nobre

A Rede Paraíba chega com a maior oferta de jogos do estadual no pay-per-view. São três planos que o assinante pode escolher para acompanhar o seu time na busca pelo título. Os pacotes são: Individual, Meu Time e o Sócio-Paraibano. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, débito em conta e também por Pix. CLIQUE AQUI para saber mais detalhes.

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