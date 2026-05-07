Jhony Bezerra não vai a evento do Governo e aumenta especulação sobre mais uma ‘baixa’ na base

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O presidente da PB Saúde e pré-candidato a deputado federal, Jhony Bezerra (PSB), não integrou nesta segunda-feira (26) a comitiva do governador João Azevêdo (PSB) durante agenda em Campina Grande. Jhony disputou a prefeitura campinense em 2024 apoiado por João, mas não conseguiu retornar ao comando da Secretaria de Saúde do Estado após a eleição.

Recentemente ele viu aliados seus sendo substituídos em funções estratégicas da Saúde estadual e, dias atrás, recebeu um aviso de seu sucessor na Pasta, Ari Reis: não terá o apoio dele, caso decida seguir um projeto longe da base.

O recado dado, claro, é um sinal de que as relações entre Jhony e João não andam bem.

No balanço que fez no início do mês em João Pessoa, o governador teve que conviver com as ausências de Adriano Galdino e também de Jhony Bezerra. Os dois (Jhony e Adriano), aliás, tinham tido uma longa conversa no dia anterior ao evento.

Nesta segunda-feira em Campina estavam secretários estaduais, vereadores da oposição e os ex-candidatos à prefeitura Inácio Falcão (PC do B) e André Ribeiro (PDT). Mas o ex-candidato socialista passou longe da agenda.

Perguntado sobre o tema, João Azevêdo não soube explicar a não participação do auxiliar, mas negou que exista um estremecimento. “De forma nenhuma. Se ele não veio deve ter tido um motivo”, assinalou.

Ausências que fazem aumentar as especulações em torno de uma possível nova ‘baixa’ na base governista. A conferir nos próximos meses…