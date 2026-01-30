sexta-feira, janeiro 30, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Auxiliares de sala de aula dos Centros Municipais de Educação Infantil passam por formação

admin1

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) realizou, nesta terça-feira (27), uma formação com os 751 auxiliares de sala de aula dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). A capacitação aconteceu na Escola Municipal João Gadelha, em Mangabeira, e faz parte da programação da 14ª Jornada de Formação de Educadores Municipais (Jofem), que será lançada nesta quinta-feira (29), em evento no Teatro Pedra do Reino.

A qualificação é organizada pela Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) e pelo Departamento de Educação Infantil (DEI). Luciana Dias, secretária executiva de Educação e Cultura, ressaltou o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento das ações pedagógicas.

“Iniciamos a formação reafirmando o compromisso com o fortalecimento das ações pedagógicas e com o engajamento dessas profissionais, fundamentais para o cotidiano educativo e para o desenvolvimento integral das crianças. O prefeito Cícero Lucena reafirma, a cada gestão, a valorização dos servidores públicos, garantindo a formação continuada e promovendo o diálogo entre os pares, com escuta qualificada, direcionamento das ações, respeito e humanização nas relações de trabalho”, afirmou.

Na formação, o Departamento de Educação Infantil apresentou diversas brincadeiras cantadas, que serão vivenciadas com as crianças em sala de aula. O grupo participou ainda de um momento de partilha de experiências, onde as auxiliares de sala trouxeram repertórios que já utilizam nas unidades de ensino.

A auxiliar de sala do Ninho Saber El Shaday, Maria Alcineide, afirmou que já participou de cinco formações. “Desenvolvemos brincadeiras novas e isso vai ajudar tanto a gente como as crianças em sala de aula. Estou gostando muito deste momento que estamos vivenciando”, frisou.

As oficinas foram ministradas por profissionais do DEI, que fez um planejamento com a preparação de materiais exclusivos. As auxiliares receberam as diretrizes, documento com orientações administrativas.

“É com muita alegria que a gente constrói um repertório de vivências que valorizem a brincadeira, a música, o movimento no cotidiano da educação infantil, fortalecendo a escuta, a corporeidade e a identidade, na organização de práticas recreativas para as crianças ao longo da rotina das auxiliares da docência nos Centros Municipais de Educação de João Pessoa”, falou a diretora do DEI, professora doutora Maria Sonaly Machado de Lima.

Você pode gostar também

Caravana do Cuidar inicia calendário 2024 na Comunidade Aratu, em Mangabeira VIII

admin1

Nordestinos ganham espaço entre os clubes mais valiosos do Brasil; confira

admin1

O tema da Pantera Cor de Rosa é dele. Moon River também é. Mancini nasceu há 100 anos

admin1