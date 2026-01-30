Auxiliares de sala de aula dos Centros Municipais de Educação Infantil passam por formação

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) realizou, nesta terça-feira (27), uma formação com os 751 auxiliares de sala de aula dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). A capacitação aconteceu na Escola Municipal João Gadelha, em Mangabeira, e faz parte da programação da 14ª Jornada de Formação de Educadores Municipais (Jofem), que será lançada nesta quinta-feira (29), em evento no Teatro Pedra do Reino.

A qualificação é organizada pela Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) e pelo Departamento de Educação Infantil (DEI). Luciana Dias, secretária executiva de Educação e Cultura, ressaltou o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento das ações pedagógicas.

“Iniciamos a formação reafirmando o compromisso com o fortalecimento das ações pedagógicas e com o engajamento dessas profissionais, fundamentais para o cotidiano educativo e para o desenvolvimento integral das crianças. O prefeito Cícero Lucena reafirma, a cada gestão, a valorização dos servidores públicos, garantindo a formação continuada e promovendo o diálogo entre os pares, com escuta qualificada, direcionamento das ações, respeito e humanização nas relações de trabalho”, afirmou.

Na formação, o Departamento de Educação Infantil apresentou diversas brincadeiras cantadas, que serão vivenciadas com as crianças em sala de aula. O grupo participou ainda de um momento de partilha de experiências, onde as auxiliares de sala trouxeram repertórios que já utilizam nas unidades de ensino.

A auxiliar de sala do Ninho Saber El Shaday, Maria Alcineide, afirmou que já participou de cinco formações. “Desenvolvemos brincadeiras novas e isso vai ajudar tanto a gente como as crianças em sala de aula. Estou gostando muito deste momento que estamos vivenciando”, frisou.

As oficinas foram ministradas por profissionais do DEI, que fez um planejamento com a preparação de materiais exclusivos. As auxiliares receberam as diretrizes, documento com orientações administrativas.

“É com muita alegria que a gente constrói um repertório de vivências que valorizem a brincadeira, a música, o movimento no cotidiano da educação infantil, fortalecendo a escuta, a corporeidade e a identidade, na organização de práticas recreativas para as crianças ao longo da rotina das auxiliares da docência nos Centros Municipais de Educação de João Pessoa”, falou a diretora do DEI, professora doutora Maria Sonaly Machado de Lima.