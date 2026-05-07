VIGÉSIMO TERCEIRO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DA ATUAL GESTÃO TRAZ APENAS CINCO INFECTADOS PELA COVID EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (SESAD), comunica mais uma vez à população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19 no município. Desta vez, os dados são referentes a esta terça-feira (02).

Os casos notificados chegaram ao patamar de 906. Agora, no município, existem apenas dois casos suspeitos e os confirmados aumentaram para 355. Ao todo são 549 casos descartados. Não há pacientes em situação de internação e não há nenhum caso de óbito.

Em relação ao último boletim, publicado na última quinta-feira (25), houve redução do número de infectados que seguem em tratamento domiciliar: cinco pacientes. O número de munícipes recuperados subiu para 350.

Existem 14 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são pessoas que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para COVID-19.

Até 14 de março estará em vigor o decreto 277/2021, emitido pela gestão municipal, que enrijece medidas de combate ao COVID-19 em São José do Seridó. Confira decreto: