Cícero Lucena reafirma compromisso com a preservação do patrimônio histórico com início das obras no Pavilhão do Chá

Um evento cultural e a entrega da jardinagem do Pavilhão do Chá, na Praça Venâncio Neiva, Centro de João Pessoa, nesta segunda-feira (26), marcou o início dos trabalhos de requalificação desse equipamento público que é símbolo de memória, convivência e identidade urbana da cidade. As obras são fruto de uma parceria entre o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Paraíba e a Prefeitura da Capital, por meio da Secretaria de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico (Inovacentro).

O evento, que contou com várias apresentações culturais, foi o pontapé para a transformação do Pavilhão do Chá em um novo polo de cultura, gastronomia, educação profissional e convivência, que ampliará a oferta de serviços e experiências tanto para a população quanto para os turistas que visitam João Pessoa.

Diante desse cenário, Cícero Lucena reafirmou o compromisso com a preservação do patrimônio histórico, a valorização da memória da cidade e o desenvolvimento social, cultural e turístico da Capital. “A Prefeitura assume a condição de viver esse novo momento do tamanho da nossa cidade, do compromisso do Poder Executivo Municipal, do Poder Legislativo Municipal, da parceria com Fecomércio, o Sesc e o Senac da Paraíba, para que juntos possamos trabalhar para uma João Pessoa como a capital que mais cresce nesse país, que mais emprega, proporcionalmente, entre as capitais do Nordeste. Um momento muito especial que estamos vivendo, de crescimento, de desenvolvimento, mas que isso seja sustentável. E a recuperação do Centro Histórico é um exemplo muito claro desse momento. Fico muito feliz em aqui estar resgatando um patrimônio histórico, a sua história, para que a gente possa avançar cada vez mais”, destacou.

O secretário de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico, Thiago Lucena, lembrou que esse foi um dos primeiros projetos pensados pela equipe da Pasta e celebrou o início da revitalização do Pavilhão do Chá. “Essa é uma visão que a gente tem do bom uso do dinheiro público. Revitalizar o Pavilhão do Chá é realmente trazer sustentabilidade a esse espaço. E essa ideia de trazer o Sesc, o Senac e a Fecomércio para instalar um restaurante-escola aqui é realmente trazer um serviço que vai formar mão-de-obra obra para o mercado. Entregar esse equipamento para a cidade de João Pessoa, para os cidadãos, para os turistas, o ambiente climatizado, é o respeito com tudo isso. É a Prefeitura fazendo sua parte, economizando recursos públicos e otimizando a requalificação do Centro Histórico”, celebrou.

Novo modelo de gestão – O Sesc ficará responsável pela programação cultural do espaço, com a implantação de atividades artísticas permanentes, ações educativas, exposições e apresentações musicais, valorizando a produção cultural local e regional.

Já o Senac implantará um restaurante e um café-escola, que funcionarão como ambientes de aprendizagem prática para alunos dos cursos de gastronomia e hospitalidade, além de oferecer serviços de qualidade ao público em geral.

O diretor da Fecomércio, Guilherme Coutinho, ressaltou que o projeto representa a atenção valorosa que a cidade vem tendo. “O que celebramos hoje não é apenas a recuperação de um patrimônio arquitetônico. Representa a atenção valorosa à história, a cultura e ao potencial humano da nossa cidade. Por meio da parceria do Sistema Fecomércio, Sesc, Senac Paraíba com a Prefeitura de João Pessoa, assumimos um compromisso coletivo para revitalizar este equipamento histórico e toda a Praça Venâncio Neiva. Este espaço se transformará em um novo ponto turístico da nossa Capital”, observou.