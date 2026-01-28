Cagepa executa serviços para modernização do sistema e suspende temporariamente abastecimento em áreas da Grande João Pessoa

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) vai realizar serviços de instalação de equipamentos de automação e controle em dois reservatórios localizados em João Pessoa, ação que provocará interrupção no fornecimento de água em algumas áreas. As intervenções fazem parte de um conjunto de ações voltadas à modernização do sistema e à melhoria da eficiência e da regularidade do abastecimento de água na Região Metropolitana.

A primeira interrupção ocorrerá nesta terça-feira (27), a partir das 8h, para a execução dos serviços no reservatório R-7, responsável pelo abastecimento dos bairros Mangabeira I, II, III, IV, V, VI e VII, Jardim Cidade Universitária, Conjunto Benjamim Maranhão e Timbó. Durante esse período, o fornecimento de água nessas localidades ficará temporariamente suspenso e retornará gradativamente a partir das 19h.

A segunda parada está programada para a quinta-feira (29) às 8h, em razão dos serviços no reservatório R-0. Serão afetados os bairros Centro, Tambiá, Róger, Baixo Róger, Ilha do Bispo, Varadouro, Cordão Encarnado, Alto do Mateus, Ivan Bichara, Bairro dos Novaes, Funcionários I, Jardim Planalto, Oitizeiro, Cruz das Armas, Jaguaribe, Torre, Expedicionários, Tambauzinho, Pedro Gondin, Bairro dos Estados, Jardim Treze de Maio, Ipês, Mandacaru, Padre Zé e Alto do Céu, em João Pessoa, além de toda a cidade de Bayeux e Várzea Nova, em Santa Rita. O abastecimento de água nessas localidades deverá retornar, gradativamente, a partir das 20h.

De acordo com a Gerência Regional da Cagepa no Litoral, os serviços são essenciais para a modernização do sistema, proporcionando maior controle operacional, redução de perdas e melhoria contínua no abastecimento de água à população.

A companhia orienta os moradores das áreas afetadas a realizarem reserva antecipada de água e a utilizarem o recurso de forma consciente durante o período de interrupção. O abastecimento será retomado de forma gradativa após a conclusão dos serviços, podendo ocorrer oscilações até a completa normalização do sistema.

Para mais informações, a Cagepa disponibiliza o telefone 115 e seus canais digitais de atendimento: WhatsApp (83) 98198-4495, Atendente Virtual EVA, Agência Virtual e o Aplicativo Cagepa.