UFCG abre vagas para oficina de crochê; veja como se inscrever

Fachada da UFCG. (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) abriu inscrições para interessados em participar de oficina de crochê, utilizando a técnica amigurumi. São 16 vagas disponibilizadas ao todo e serão preenchidas por ordem de inscrição.

O amigurumi é uma técnica japonesa de crochê ou tricô que cria pequenos bonecos e objetos tridimensionais, usando fios de algodão ou lã e enchimento, resultando em peças macias e detalhadas, como animais, personagens ou itens decorativos.

As inscrições para participar da oficina devem ser feitas de forma online, por meio do link disponibilizado pela universidade. Todos os nomes que forem aceitos vão ser divulgados na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão (Propex), até 28 de janeiro.

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A matrícula será feita de forma presencial entre os dias 29 e 30 de janeiro, no Núcleo de Artesanato (NART), localizado ao lado da central telefônica do campus sede, em Campina Grande. Para o atendimento, é necessário levar documento com foto e comprovante de residência.

As aulas serão presenciais de 3 de fevereiro a 20 de março, nas terças, quartas e sextas, das 8h30 às 11h30. Os encontros acontecerão na sede do NART.

Em caso de dúvidas, informações podem ser acessadas pela página do NART ou pelo telefone (83) 2101-1395.

Materiais necessários para as aulas: