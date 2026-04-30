anúncio de indicados acontece nesta quinta (22)

Estatueta do Oscar, prêmio entregue aos vencedores de cada categoria | Foto: Divulgação. Estatueta do Oscar, prêmio entregue aos vencedores de cada categoria | Foto: Divulgação

Os fãs de cinema vão conhecer nesta quinta-feira (22) os indicados ao Oscar 2026, maior premiação do cinema mundial. No Brasil, a expectativa é para o filme “O Agente Secreto“, que venceu duas categorias do Globo de Ouro.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas deve anunciar os indicados ao Oscar 2026 por volta das 10h30 pelo horário de Brasília. A votação que vai definir os vencedores acontecerá até 26 de fevereiro e a cerimônia de premiação está marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles, Estados Unidos.

Em 2025, o filme “Ainda Estou Aqui” fez história ao ganhar a estatueta de Melhor Filme Internacional. Fernanda Torres, destaque no longa, também disputava a categoria de Melhor Atriz.

Com “O Agente Secreto”, o Brasil deve conquistar pelo menos três indicações, segundo as apostas da imprensa internacional. O Jornal da Paraíba vai acompanhar o anúncio dos indicados ao Oscar 2026.

Foto/. Silvio Osias

O filme “O Agente Secreto”, do pernambucano Kleber Mendonça Filho, já fez história ao conquistar, na mesma edição do Globo de Ouro, dois prêmios. O longa também concorria na categoria Melhor Filme de Drama, mas perdeu para Hamnet.

O longa conta a a história de um professor universitário (Wagner Moura) que volta à capital pernambucana Recife para reencontrar o filho mais novo. Ambientado na década de 1970, a história se passa no período da ditadura militar.

O longa estreou nos cinemas no dia 6 de novembro de 2025 (assista ao trailer abaixo).