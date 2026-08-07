Rede Municipal de João Pessoa apresenta crescimento de 40% na fluência em leitura dos alunos do 2º ano

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) inicia 2026 celebrando o crescimento no percentual de alfabetização das crianças da Rede Municipal de Ensino. O índice de alunos fluentes em leitura registrou um crescimento de 40% em 2025, segundo dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica da Paraíba (Siave)/Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd).

De acordo com os números divulgados, o ano foi encerrado com 68% dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I fluentes. O percentual de entrada, no mês de março, era de 28%. Se comparado os dados de entrada e saída, o crescimento foi de 40 pontos percentuais, superando a saída de 2024, de 65%.

As 80 escolas da Rede que ofertavam turmas de 2º ano em 2025 participaram da avaliação de fluência. Desse total, 39 atingiram desempenho acima de 70% de leitores nos níveis desejáveis. “Esse resultado mostra que estamos no caminho certo. É fruto do trabalho diário dos professores do 2º ano, do apoio dos gestores, especialistas e do empenho das equipes de acompanhamento da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação. João Pessoa avançou porque existe compromisso com a alfabetização e com a aprendizagem das nossas crianças. É um esforço coletivo, que merece ser reconhecido”, ressaltou a secretária de Educação e Cultura, América Castro.

Avaliação – O resultado da avaliação foi divulgado no último dia 16 de janeiro pelo Programa Alfabetiza Mais Paraíba. A avaliação de fluência do Siave é aplicada desde 2023 em toda a rede estadual e nas redes municipais de ensino da Paraíba. O processo avaliativo envolve todos os estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental I, com aferição da leitura individual, permitindo acompanhar o desenvolvimento da alfabetização.

A chefe da Divisão de Alfabetização, Letramento e Anos Iniciais da Sedec-JP, a professora doutora Jocineide Silva, parabenizou professores e professoras pelo empenho e trabalho focado, sempre acreditando no potencial dos estudantes. “Esse resultado é fruto de um trabalho coletivo, construído a partir da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e as escolas, com empenho de gestores, professores e equipes pedagógicas”, frisou.