Prefeitura nomeia 52 novos agentes de mobilidade e Semob-JP ganha reforço operacional na segurança viária



21/01/2026 |

20:00 |

28

Foi publicada no Diário Oficial do Município de João Pessoa, na edição desta terça-feira (20), a nomeação de 52 novos agentes de mobilidade urbana que passam a integrar o quadro operacional da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP). A medida representa um importante reforço nas ações de ordenamento do trânsito e segurança viária em toda a cidade.

A iniciativa faz parte da política de fortalecimento da mobilidade urbana adotada pela gestão do prefeito Cícero Lucena, em parceria com o vice-prefeito Leo Bezerra, demonstrando o cuidado e o compromisso da administração municipal com a segurança viária, a fluidez do trânsito e a preservação de vidas.

De acordo com o superintendente da Semob-JP, Marcílio do HBE, a chegada dos novos agentes reafirma o compromisso da atual gestão com a cidade. “Essa é uma gestão que tem compromisso com a segurança viária de João Pessoa. Investir em pessoas, capacitação e estrutura é fundamental para garantir um trânsito mais seguro e organizado para todos”, destaca.

Os novos agentes concluíram recentemente o curso de formação, que os capacitou técnica e operacionalmente para atuar nas vias da Capital. Agora, eles se somam aos outros 48 profissionais que já haviam sido nomeados e assumiram a função no ano passado, ampliando significativamente a presença da Semob-JP nas ruas de João Pessoa.

Com o reforço no efetivo, a Semob-JP amplia a capacidade de atuação em ações educativas, fiscalizações, controle do tráfego e apoio a grandes eventos, contribuindo para uma mobilidade urbana mais eficiente e segura em todos os bairros da Capital. Confira a publicação no link.