SES promove aulão de verão com atividades físicas e orientações nutricionais para servidores — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Projeto Meu Trabalho Me Faz Bem, promoveu, nesta quarta-feira (21), um Aulão de Verão, realizado na área de convivência da instituição. A iniciativa teve como objetivo incentivar a prática de atividades físicas, aliada a orientações nutricionais, contribuindo para a promoção da saúde e da qualidade de vida dos servidores.

A programação contou com exercícios de alongamento, movimentos funcionais e atividades corporais adaptadas ao ambiente de trabalho, proporcionando um momento de integração, bem-estar e estímulo ao autocuidado durante a rotina laboral.

De acordo com a coordenadora do Projeto Meu Trabalho Me Faz Bem, Elaine Farias, ações como essa fortalecem a política de valorização do servidor. “Buscamos criar espaços de cuidado dentro da Secretaria, mostrando que a promoção da saúde também passa por momentos de pausa, movimento e atenção ao próprio corpo”, destacou.

As atividades físicas foram conduzidas pelo personal trainer e especialista em medicina do esporte Júnior Medeiros, que estruturou o aulão de forma acessível e dinâmica, respeitando os limites dos participantes e estimulando a movimentação no próprio ambiente de trabalho.

Segundo Júnior, a proposta vai além da prática convencional de exercícios. “A importância dessa atividade para o pessoal é que, como estamos trabalhando a questão da atividade física para liberação de dopamina, eu faço uma atividade laboral, no ambiente de trabalho, em que as pessoas consigam se mover e fazer essa liberação. O exercício físico precisa ser feito além da academia, para que as pessoas entendam que podem treinar em qualquer lugar. É uma atividade com característica mais lúdica, mas que não deixa de ser uma atividade física”, explicou.

Além da prática corporal, os participantes também receberam orientações nutricionais, com dicas sobre alimentação equilibrada, hidratação e escolhas saudáveis que podem ser incorporadas à rotina diária, especialmente durante o período de altas temperaturas.

Durante a ação, a nutricionista realizou uma dinâmica educativa para incentivar os servidores a consumirem a quantidade adequada de água diariamente, reforçando a importância da hidratação para a saúde e o bem-estar. De acordo com o Ministério da Saúde, a recomendação geral para adultos é a ingestão de aproximadamente 2 a 3 litros de água por dia, considerando as necessidades individuais e as condições do ambiente.

Para o servidor da SES Ronaldo Farias, que participou da atividade, iniciativas como essa refletem diretamente no bem-estar e no desempenho profissional. “É importante essa atividade porque ela visa o cuidar de si e o cuidado que eu devo ter com minha saúde no meu dia a dia. Como participante e como servidor, isso beneficia tanto quem executa quanto quem está por trás fazendo o trabalho. A disposição para o trabalho, o cumprimento das tarefas, enfim, é algo que vem fazendo bem no meu dia a dia”, afirmou.

O Aulão de Verão integra o calendário permanente do Projeto Meu Trabalho Me Faz Bem, que desenvolve, ao longo do ano, ações voltadas à promoção da saúde física e mental, reforçando o compromisso da SES com a construção de um ambiente de trabalho mais saudável, acolhedor e humanizado.