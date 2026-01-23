Funjope realiza diálogo no bairro de Mangabeira sobre editais da Política Nacional Aldir Blanc

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) iniciou, nesta terça-feira (14), as rodadas de diálogo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O processo segue nesta quarta-feira (21), a partir das 18h30, no Centro de Referência da Cidadania (CRC) – Funcionários II – Rua Adrisio Mota de Sousa, SN – em frente à DVD Pizzaria, e vai passar por diversas localidades, encerrando no dia 4 de fevereiro, no bairro José Américo.

“Estamos intensificando, na Funjope, esse trabalho de diálogo com a comunidade de artistas e profissionais de cultura de João Pessoa sobre os editais da Lei Aldir Blanc. A rodada de diálogos é um instrumento que nós temos e, sempre que lançamos um edital, visitamos as comunidades, vamos aos bairros traduzir, explicar e levar informações sobre os editais que possam colaborar para uma melhor eficácia no processo de inscrição da comunidade de artistas”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Esse trabalho é realizado há quatro anos nos principais editais: na Lei Paulo Gustavo, no primeiro ciclo da Aldir Blanc e agora também no segundo. “A equipe da Funjope trabalha no sentido de promover uma maior compreensão dos editais, das leis e facilitar que mais pessoas, sobretudo os artistas de periferia, possam participar dos editais e entrar no sistema da Funjope a da Lei Aldir Blanc”, acrescenta o diretor.

As rodadas de diálogo têm o objetivo de realizar a busca ativa de agentes culturais, especialmente aqueles que produzem arte e cultura na periferia, em regiões menos assistidas da cidade, para que possam acessar os recursos da Política Nacional Aldir Blanc.

Técnicos da Funjope vão levar a essas regiões os editais publicados, falando sobre a PNAB, seus objetivos, como funciona e especialmente orientando os agentes sobre como se inscrever para ter acesso aos recursos.

As datas das primeiras reuniões estão definidas, assim como os locais, mas a Funjope vai seguir agendando outros encontros conforme solicitação das comunidades.

Confira o calendário

27/01 – 18h – Comunidade Santa Clara – Rua Santa Clara de Assis, 151 – Castelo Branco.

03/02/26 – 18h – Ponto de Cultura Ateliê Multicultural Elioenay Gomes – Rua da Areia, 155, Varadouro.

04/02/26 – 18h – Centro Comunitário José Américo de Almeida – Rua Joaquim Farias Barbosa, 136 – José Américo.