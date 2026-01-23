sexta-feira, janeiro 23, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Funjope realiza diálogo no bairro de Mangabeira sobre editais da Política Nacional Aldir Blanc

admin1

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) iniciou, nesta terça-feira (14), as rodadas de diálogo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O processo segue nesta quarta-feira (21), a partir das 18h30, no Centro de Referência da Cidadania (CRC) – Funcionários II – Rua Adrisio Mota de Sousa, SN – em frente à DVD Pizzaria, e vai passar por diversas localidades, encerrando no dia 4 de fevereiro, no bairro José Américo.

“Estamos intensificando, na Funjope, esse trabalho de diálogo com a comunidade de artistas e profissionais de cultura de João Pessoa sobre os editais da Lei Aldir Blanc. A rodada de diálogos é um instrumento que nós temos e, sempre que lançamos um edital, visitamos as comunidades, vamos aos bairros traduzir, explicar e levar informações sobre os editais que possam colaborar para uma melhor eficácia no processo de inscrição da comunidade de artistas”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Esse trabalho é realizado há quatro anos nos principais editais: na Lei Paulo Gustavo, no primeiro ciclo da Aldir Blanc e agora também no segundo. “A equipe da Funjope trabalha no sentido de promover uma maior compreensão dos editais, das leis e facilitar que mais pessoas, sobretudo os artistas de periferia, possam participar dos editais e entrar no sistema da Funjope a da Lei Aldir Blanc”, acrescenta o diretor.

As rodadas de diálogo têm o objetivo de realizar a busca ativa de agentes culturais, especialmente aqueles que produzem arte e cultura na periferia, em regiões menos assistidas da cidade, para que possam acessar os recursos da Política Nacional Aldir Blanc.

Técnicos da Funjope vão levar a essas regiões os editais publicados, falando sobre a PNAB, seus objetivos, como funciona e especialmente orientando os agentes sobre como se inscrever para ter acesso aos recursos.

As datas das primeiras reuniões estão definidas, assim como os locais, mas a Funjope vai seguir agendando outros encontros conforme solicitação das comunidades.

Confira o calendário

27/01 – 18h – Comunidade Santa Clara – Rua Santa Clara de Assis, 151 – Castelo Branco.

03/02/26 – 18h – Ponto de Cultura Ateliê Multicultural Elioenay Gomes – Rua da Areia, 155, Varadouro.

04/02/26 – 18h – Centro Comunitário José Américo de Almeida – Rua Joaquim Farias Barbosa, 136 – José Américo.

Você pode gostar também

Líder do PT na Câmara diz que tarifas de Trump são ataque à democracia

admin1

Casal descobre sexo de bebê no palco principal do São João 2025 de Campina Grande

admin1

Anitta cancela show no São João 2025 de Campina Grande por motivo de saúde

admin1