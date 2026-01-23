sexta-feira, janeiro 23, 2026
Campanha arrecada recursos para construção da sede do Núcleo de Prevenção ao Suicídio, em Sapé

Campanha arrecada recursos para construção do Núcleo de Prevenção ao Suicídio, em Sapé. Foto: Divulgação

A Associação Núcleo Integrado de Prevenção e Pósvenção do Suicídio (Nipps) lançou uma vakinha online com o objetivo de arrecadar recursos para a construção de sua sede própria no município de Sapé, na Paraíba. A iniciativa busca ampliar o alcance das ações de prevenção ao suicídio, fortalecer o acolhimento a pessoas em sofrimento emocional e garantir apoio contínuo às famílias enlutadas.

Organização sem fins econômicos, de caráter educacional, assistencial, cultural e filantrópico, o Nipps atua por meio de uma equipe multiprofissional formada por voluntários de diversas áreas, como psicologia, enfermagem e terapias integrativas. A missão da instituição é reintegrar o amor como força curativa, promovendo a escuta plena, práticas integrativas e ações educativas que valorizam a vida.

A construção da sede própria representa um passo fundamental para o fortalecimento do trabalho desenvolvido. O espaço foi pensado para ser seguro e acolhedor, com salas destinadas a atendimentos individuais, grupos terapêuticos, oficinas, palestras e eventos comunitários. Além disso, a sede permitirá melhor organização do corpo técnico e dos voluntários, ampliando o número de pessoas atendidas e consolidando o Nipps como um ponto de referência em saúde mental na região.

Atualmente, a obra já concluiu a etapa de fundação (sapata) e se encontra em fase de alvenaria e cobertura. A previsão é que a construção seja finalizada até dezembro de 2026. Os recursos arrecadados por meio da vakinha online serão integralmente destinados à compra de materiais de construção e à execução da obra.

Com um quadro diretivo e técnico formado por profissionais experientes e comprometidos com a causa, o Nipps reforça que cada doação representa mais do que um valor financeiro: é um gesto concreto de solidariedade e esperança.

A vakinha está aberta ao público, e qualquer pessoa pode contribuir e compartilhar a campanha, ajudando a transformar a sede do Nipps em um espaço permanente de acolhimento, cuidado e valorização da vida.

