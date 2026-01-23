Campanha arrecada recursos para construção da sede do Núcleo de Prevenção ao Suicídio, em Sapé

Campanha arrecada recursos para construção do Núcleo de Prevenção ao Suicídio, em Sapé. Foto: Divulgação

A Associação Núcleo Integrado de Prevenção e Pósvenção do Suicídio (Nipps) lançou uma vakinha online com o objetivo de arrecadar recursos para a construção de sua sede própria no município de Sapé, na Paraíba. A iniciativa busca ampliar o alcance das ações de prevenção ao suicídio, fortalecer o acolhimento a pessoas em sofrimento emocional e garantir apoio contínuo às famílias enlutadas.

Organização sem fins econômicos, de caráter educacional, assistencial, cultural e filantrópico, o Nipps atua por meio de uma equipe multiprofissional formada por voluntários de diversas áreas, como psicologia, enfermagem e terapias integrativas. A missão da instituição é reintegrar o amor como força curativa, promovendo a escuta plena, práticas integrativas e ações educativas que valorizam a vida.

A construção da sede própria representa um passo fundamental para o fortalecimento do trabalho desenvolvido. O espaço foi pensado para ser seguro e acolhedor, com salas destinadas a atendimentos individuais, grupos terapêuticos, oficinas, palestras e eventos comunitários. Além disso, a sede permitirá melhor organização do corpo técnico e dos voluntários, ampliando o número de pessoas atendidas e consolidando o Nipps como um ponto de referência em saúde mental na região.

Atualmente, a obra já concluiu a etapa de fundação (sapata) e se encontra em fase de alvenaria e cobertura. A previsão é que a construção seja finalizada até dezembro de 2026. Os recursos arrecadados por meio da vakinha online serão integralmente destinados à compra de materiais de construção e à execução da obra.

Com um quadro diretivo e técnico formado por profissionais experientes e comprometidos com a causa, o Nipps reforça que cada doação representa mais do que um valor financeiro: é um gesto concreto de solidariedade e esperança.

A vakinha está aberta ao público, e qualquer pessoa pode contribuir e compartilhar a campanha, ajudando a transformar a sede do Nipps em um espaço permanente de acolhimento, cuidado e valorização da vida.