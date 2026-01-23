sexta-feira, janeiro 23, 2026
Noticias

Falta de energia atinge bairros de João Pessoa

admin1

Falta de energia atinge bairros de João Pessoa – Foto: Divulgação.

Uma queda de energia atingiu alguns bairros de João Pessoa na noite desta quarta-feira (21). Moradores, principalmente de áreas da zona sul da capital, relataram queda de energia.

Os bairros que tiveram relatos de queda de energia em algumas áreas foram Mangabeira, Bancários, Jardim Cidade Universitária, concentrados na zona sul de João Pessoa, além de áreas no bairro do Altiplano.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com a Energisa, empresa responsável pelo fornecimento de energia na capital paraibana, que informou estar verificando a situação, mas não deu detalhes sobre o ocorrido.

A queda de energia em algumas áreas desses bairros, segundo moradores, fez com que eles consultassem o aplicativo da fornecedora, que informou ocorrer um desligamento emergencial “para manutenção da rede elétrica”.

Moradores de algumas dessas áreas também afirmaram que houve o restabelecimento de energia minutos depois do ocorrido. Em alguns casos, como em uma área do bairro Jardim Cidade Universitária, o desligamento demorou cerca de 20 minutos.

