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Professor de educação física é condenado a mais de 11 anos de prisão por estupro de vulnerável

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Ele foi denunciado em 2025 por assédio e abuso sexual contra duas alunas, adolescentes de 12 a 14 anos.. Foto: Reprodução/TV Paraíba

Um professor de educação física foi condenado por estupro de vulnerável, nesta quinta-feira (15),l na cidade de Cuité, no Curimataú da Paraíba. Ele foi denunciado em 2025 por assédio e abuso sexual contra duas alunas, adolescentes de 12 a 14 anos.

No julgamento, ele foi absolvido das acusações de assédio, mas considerado culpado por estupro de vulnerável. A sentença inicial foi de 14 anos, mas, após recurso da defesa, foi reduzida para 11 anos e oito meses.

Relembre o caso

Na época das denúncias, durante os depoimentos, as testemunhas narraram a conduta do professor no momento em que ele praticou os atos. A polícia explicou, de acordo com o relato das vítimas, que o suspeito agia utilizando gestos, conversas e toques, exibição de imagens de conotação sexual, constrangimento das vítimas, e incitava a atividade sexual. As informações foram confirmadas pelo delegado Iasley Almeida.

Após coleta dos depoimentos, e análise de conversas em aplicativo de mensagens e imagens, a Justiça decidiu pela prisão preventiva do suspeito, mandado que foi cumprido no dia 1º de maio de 2025.

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