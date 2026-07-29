Foto/Reprodução.

Qual a pior música dos Beatles? Fiz a pergunta a leitoras e leitores da coluna. 18 responderam sem maiores dificuldades, embora com algum estranhamento.

Umas três ou quatro pessoas disseram simplesmente que não existe a pior música dos Beatles. Ponderei: “A menos boa, então”. Também não existe – foi a resposta. E, muito legitimamente, optaram por não participar.

Ob-La-Di Ob-La-Da, do Álbum Branco (1968) apareceu três vezes. Revolution # 9 e Wild Honey Pie, também do Álbum Branco, Flying, do Magical Mystery Tour (1967) e Maxwell’s Silver Hammer, do Abbey Road (1969), apareceram duas vezes.

Prevaleceram escolhas do repertório que os Beatles lançaram de 1967a 1970. Houve uma música de 1962 (Ask My Why) e duas de 1964 (I’ll Cry Instead e Mr. Moonlight).

As músicas citadas aqui mostram que os Beatles eram excepcionalmente bons, mesmo quando as pessoas são indagadas sobre qual a pior música deles.

Como em outras listas feitas a partir da opinião de leitoras e leitores da coluna, também não participei desta de agora. Mas, se eu fosse escolher a pior música dos Beatles, digo apenas que ela é uma dessas que aparecem na coluna desta quinta-feira (15).

ALBERTO ARCELA, publicitário

Ask Me Why

Do álbum Please, Please Me, 1963

GUI FAULHABER, músico

Ob-La-Di Ob-La-Da

Do álbum The Beatles, 1968

IANA MARINHO, produtora e compositra letrista

Wild Honey Pie

Do álbum The Beatles, 1968

ILSOM BARROS, músico

Maxwell’s Silver Hammer

Do álbum Abbey Road, 1969

JOSÉLIA RAMALHO, professora e musicista

Revolution # 9

Do álbum The Beatles, 1968

JÚNIOR ESPÍNOLA, músico

Maggie Mae

Do álbum Let It Be, 1970

LAURISTON PINHEIRO, publicitário

Dig It

Do álbum Let It Be, 1970

LU DAMASCENO, artesã

Wild Honey Pie



NELSON BARROS, psicoterapeuta e escritor

Revolution # 9



OLGA COSTA, jornalista e advogada

Ob-La-Di Ob-La-Da



OLIVER DE LAWRENCE, proprietário da Oliver Discos

Maxwell’s Silver Hammer



PEDRO FRANCISCO, músico

Flying

Do álbum Magical Mystery Tour, 1967

PETRÔNIO OSIAS, professor

Mr. Moonlight

Do álbum Beatles For Sale, 1964

RODOLFO SALGUEIRO, músico

Good Morning, Good Morning

Do álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967

SILVANA PEREIRA, engenheira

Ob-La-Di Ob-La-Da



THELMA RAMALHO, arquiteta e produtora musical

Good Night

Do álbum The Beatles, 1968

WALDIR DINOÁ, arquiteto e músico

Flying



WASHINGTON ESPÍNOLA, músico

I’ll Cry Instead

Do álbum A Hard Day’s Night, 1964