Qual a pior música dos Beatles?
Qual a pior música dos Beatles? Fiz a pergunta a leitoras e leitores da coluna. 18 responderam sem maiores dificuldades, embora com algum estranhamento.
Umas três ou quatro pessoas disseram simplesmente que não existe a pior música dos Beatles. Ponderei: “A menos boa, então”. Também não existe – foi a resposta. E, muito legitimamente, optaram por não participar.
Ob-La-Di Ob-La-Da, do Álbum Branco (1968) apareceu três vezes. Revolution # 9 e Wild Honey Pie, também do Álbum Branco, Flying, do Magical Mystery Tour (1967) e Maxwell’s Silver Hammer, do Abbey Road (1969), apareceram duas vezes.
Prevaleceram escolhas do repertório que os Beatles lançaram de 1967a 1970. Houve uma música de 1962 (Ask My Why) e duas de 1964 (I’ll Cry Instead e Mr. Moonlight).
As músicas citadas aqui mostram que os Beatles eram excepcionalmente bons, mesmo quando as pessoas são indagadas sobre qual a pior música deles.
Como em outras listas feitas a partir da opinião de leitoras e leitores da coluna, também não participei desta de agora. Mas, se eu fosse escolher a pior música dos Beatles, digo apenas que ela é uma dessas que aparecem na coluna desta quinta-feira (15).
ALBERTO ARCELA, publicitário
Ask Me Why
Do álbum Please, Please Me, 1963
GUI FAULHABER, músico
Ob-La-Di Ob-La-Da
Do álbum The Beatles, 1968
IANA MARINHO, produtora e compositra letrista
Wild Honey Pie
Do álbum The Beatles, 1968
ILSOM BARROS, músico
Maxwell’s Silver Hammer
Do álbum Abbey Road, 1969
JOSÉLIA RAMALHO, professora e musicista
Revolution # 9
Do álbum The Beatles, 1968
JÚNIOR ESPÍNOLA, músico
Maggie Mae
Do álbum Let It Be, 1970
LAURISTON PINHEIRO, publicitário
Dig It
Do álbum Let It Be, 1970
LU DAMASCENO, artesã
Wild Honey Pie
NELSON BARROS, psicoterapeuta e escritor
Revolution # 9
OLGA COSTA, jornalista e advogada
Ob-La-Di Ob-La-Da
OLIVER DE LAWRENCE, proprietário da Oliver Discos
Maxwell’s Silver Hammer
PEDRO FRANCISCO, músico
Flying
Do álbum Magical Mystery Tour, 1967
PETRÔNIO OSIAS, professor
Mr. Moonlight
Do álbum Beatles For Sale, 1964
RODOLFO SALGUEIRO, músico
Good Morning, Good Morning
Do álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967
SILVANA PEREIRA, engenheira
Ob-La-Di Ob-La-Da
THELMA RAMALHO, arquiteta e produtora musical
Good Night
Do álbum The Beatles, 1968
WALDIR DINOÁ, arquiteto e músico
Flying
WASHINGTON ESPÍNOLA, músico
I’ll Cry Instead
Do álbum A Hard Day’s Night, 1964