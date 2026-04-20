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SÃO JOSÉ DO SERIDÓ DEBATEU ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E DIREITOS DAS GESTANTES

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Profissionais da Secretaria de Saúde (Sesad) de São José do Seridó, que formam a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e a equipe multidisciplinar, reuniram-se, nesta quinta-feira (17), na sede do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), para discutir temas de grande importância com gestantes do município.

Com aproximadamente 20 participantes os temas debatidos no encontro mensal de junho, foram: alimentação saudável e direitos das gestantes. Dentro da programação houve palestras realizadas pela nutricionista Josemária Batista e pelo assistente social Francisco Ezequiel, além de um momento de relaxamento proferido pela estagiária de enfermagem Aline Daiane.

“O encontro de gestantes é uma importante iniciativa da Sesad, com apoio da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social [Semthas], que ocorre mensalmente e que busca fazer vários esclarecimentos sobre diversos temas às mulheres grávidas do município, principalmente às mais jovens”, destacou a titular da Secretaria de Saúde, Nara Regina.

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