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Prefeitura lança calendário 2026 com reforço no protagonismo nacional em esporte e qualidade de vida

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João Pessoa se prepara para mais uma temporada reafirmando a tradição que a consolidou como referência nacional em esporte e qualidade de vida. Para 2026, a Prefeitura da Capital, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), estruturou um calendário esportivo distribuído ao longo de todo o ano, reunindo provas de corrida de rua, ciclismo, paraciclismo e diversos eventos de forte impacto social e inclusivo.

A programação contempla competições já consolidadas no calendário esportivo da cidade e também eventos de alcance nacional, fortalecendo políticas públicas de incentivo à prática esportiva, promoção da saúde, inclusão social e estímulo ao turismo esportivo. Além de fomentar hábitos saudáveis, as ações movimentam a economia local e projetam João Pessoa no cenário esportivo brasileiro.

Para o secretário executivo, Juliano Sucupira, a organização e divulgação do calendários de eventos esportivos é fundamental para os atletas pessoenses e de outras cidades e estados possam se programar para participar. “Com base no calendário anual da Sejer, a distribuição estratégica dos eventos ao longo do ano garante a continuidade da prática esportiva na cidade e democratiza o acesso da população ao esporte. As atividades se estendem de março a dezembro, contemplando diferentes modalidades, públicos e perfis de atletas. Dentro desse planejamento, está prevista a realização da 17ª edição da Copa João Pessoa de Futebol Amador, uma das competições mais tradicionais de futebol amador, e que reforça o incentivo ao esporte de base e à participação comunitária”, explica Juliano Sucupira.

Ao todo, são oito grandes eventos confirmados. A temporada começa no dia 1º de março, com a Raros Run, prova voltada à conscientização sobre doenças raras. Em seguida, no dia 14 de março, acontece a tradicional Corrida do Consumidor, que alia a prática esportiva à educação sobre os direitos do cidadão.

No mês de abril, no dia 26, será realizada a Autismo Run, considerada uma das maiores provas inclusivas do Nordeste, com foco na conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e na promoção da inclusão.

Um dos pontos altos do calendário é a Maratona de João Pessoa, marcada para os dias 1º e 2 de agosto, reunindo atletas de diversas regiões do Brasil e do exterior. O evento reafirma a Capital no circuito das grandes maratonas nacionais e fortalece o turismo esportivo em um período de ampla visibilidade.

Em setembro, João Pessoa recebe, nos dias 18 e 19, uma etapa de paraciclismo, reforçando o compromisso da gestão municipal com o esporte adaptado e a valorização do paradesporto. Já em novembro, nos dias 7 e 8, será a vez do Gran Fondo, que atrai ciclistas amadores e profissionais e movimenta a cidade com provas de alto nível técnico.

Para a diretora de Eventos Esportivos, Mayara Sousa, o calendário reforça o planejamento e o alcance das ações esportivas na Capital. “Estruturamos uma programação diversa e bem distribuída ao longo do ano, que valoriza grandes provas, promove inclusão e amplia o acesso da população ao esporte. Cada evento foi pensado para fortalecer a prática esportiva, movimentar a cidade e consolidar João Pessoa como referência nacional em organização e qualidade de eventos esportivos”, explica Mayara Sousa.

Encerrando o calendário, no dia 5 de dezembro, acontece a tradicional Corrida Natal João Pessoa, que une esporte, confraternização e o clima festivo de fim de ano, percorrendo importantes corredores urbanos da Capital.

Serviço – As informações sobre inscrições e detalhes de cada evento serão divulgadas nos canais oficiais da gestão municipal.

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