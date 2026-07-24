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Grupo é suspeito de invadir delegacia e furtar 7 motos em São Bento

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Seis dos sete veículos foram recuperados.. divulgação/Polícia Civil

Onze pessoas foram detidas, nesta quarta-feira (7), suspeitas de terem furtado motocicletas do pátio da delegacia de Polícia Civil de São Bento, no Sertão. Do total, sete são menores de idade e foram apreendidos.

Segundo o delegado Rafael Muniz, o grupo é suspeito de ter invadido o pátio da delegacia e levado sete motocicletas. Parte do grupo foi responsável pelo arrombamento do pátio da delegacia, enquanto outros atuaram no transporte das motocicletas furtadas.

Após a prisão, seis dos sete veículos foram recuperados em diferentes localidades:

  • 1 motocicleta no Sítio Mimoso, município de Paulista;
  • 1 no município de Brejo do Cruz;
  • 2 abandonadas em meio ao matagal, no bairro São Bentinho;
  • 1 próxima a um açude, na saída para Paulista;
  • 1 em uma residência no bairro Areia Fina, em São Bento.

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