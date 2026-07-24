Grupo é suspeito de invadir delegacia e furtar 7 motos em São Bento

Seis dos sete veículos foram recuperados.. divulgação/Polícia Civil

Onze pessoas foram detidas, nesta quarta-feira (7), suspeitas de terem furtado motocicletas do pátio da delegacia de Polícia Civil de São Bento, no Sertão. Do total, sete são menores de idade e foram apreendidos.

Segundo o delegado Rafael Muniz, o grupo é suspeito de ter invadido o pátio da delegacia e levado sete motocicletas. Parte do grupo foi responsável pelo arrombamento do pátio da delegacia, enquanto outros atuaram no transporte das motocicletas furtadas.

Após a prisão, seis dos sete veículos foram recuperados em diferentes localidades: