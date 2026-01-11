Ação educativa da Emlur orienta moradores de Jaguaribe sobre descarte de resíduos



07/01/2026 |

20:00 |

100

As equipes de Educação Ambiental da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) estiveram, nesta quarta-feira (7), no bairro de Jaguaribe, realizando uma ação educativa junto aos moradores de uma vila localizada na Avenida Floriano Peixoto. A iniciativa teve como objetivo conscientizar a população sobre o acondicionamento correto dos resíduos sólidos e o respeito aos horários da coleta domiciliar.

Durante a ação, os agentes promoveram um diálogo direto com os moradores, repassando orientações sobre a forma adequada de armazenar o lixo doméstico, evitando o descarte irregular em vias públicas, e reforçando a importância de colocar os resíduos para recolhimento apenas nos horários próximo a passagem do veículo coletor.

Os representantes da Emlur destacaram ainda que, na localidade, o serviço de coleta domiciliar ocorre diariamente no período noturno, garantindo a regularidade da limpeza urbana, desde que haja a colaboração da população.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a participação dos moradores é fundamental para a manutenção da cidade limpa. “A Emlur cumpre diariamente o seu papel, com equipes nas ruas realizando a coleta e a limpeza urbana. No entanto, é essencial que a população faça a sua parte, acondicionando corretamente os resíduos e respeitando os horários da coleta. Esse cuidado conjunto contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida de todos”, ressalta.

A ação integra o trabalho contínuo de educação ambiental, que busca fortalecer a conscientização da população e estimular práticas responsáveis no manejo dos resíduos, promovendo a preservação dos espaços urbanos e o bem-estar coletivo.