Ações de arte e cultura da Emlur fortalecem educação ambiental ao longo de 2025

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) encerra o ano de 2025 com um balanço positivo das ações desenvolvidas pela Divisão de Arte e Cultura, que vem se consolidando como uma importante ferramenta de educação ambiental, conscientização da população e estímulo à mudança de hábitos, especialmente no que diz respeito à reciclagem de resíduos e ao cuidado com o meio ambiente.

Ao longo do ano, as atividades alcançaram públicos diversos, com apresentações realizadas em instituições privadas, órgãos estaduais e municipais, além de eventos promovidos dentro da própria sede da Emlur. As ações utilizaram a arte como linguagem acessível e transformadora para reforçar práticas sustentáveis e promover bem-estar social.

Números das apresentações – Em 2025, a Divisão de Arte e Cultura contabilizou 31 apresentações de teatro e 61 apresentações do Baticumlata, grupo musical que utiliza instrumentos confeccionados com materiais reaproveitados.

As apresentações tiveram como foco principal a educação ambiental, abordando temas como separação correta dos resíduos, reciclagem, coleta seletiva e preservação dos espaços públicos. De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, o trabalho da Divisão de Arte e Cultura tem papel estratégico dentro das ações de limpeza urbana do Município.

“A arte tem um poder enorme de sensibilização. Quando utilizamos materiais recicláveis em apresentações culturais, mostramos na prática que é possível mudar hábitos, reduzir o desperdício e cuidar do meio ambiente de forma criativa e participativa. Esse trabalho contribui diretamente para formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a cidade e com a natureza”, afirma o superintendente.

Reaproveitamento de materiais – Todos os cenários, figurinos, instrumentos e adereços utilizados nas apresentações foram produzidos a partir de materiais reaproveitados, reforçando na prática a importância da reutilização e da redução do descarte irregular. Entre os itens utilizados estão papel, jornal, revista, cola fora do prazo de validade, gavetas, vidros, garrafas, rolos de tecido, papel higiênico, toalha e alumínio, retalhos, conchas, palitos e gravetos, garrafa PET, latinhas, tampinhas, arame, isopor, pó de serra, lacres de latinha, cartuchos de caneta, pneus, bandejas de ovos vazias e caixotes de feira.

Compromisso com a sustentabilidade – Por meio dessas iniciativas, a Emlur reafirma que seu papel vai além dos serviços operacionais de limpeza urbana, investindo também em educação ambiental e formação cidadã. As ações da Divisão de Arte e Cultura fortalecem o compromisso do Município com a sustentabilidade, a preservação ambiental e a construção de uma cidade mais limpa, consciente e sustentável.