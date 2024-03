O que é congelamento de óvulos, técnica utilizada por Juliette para engravidar no futuro

A paraibana Juliette compartilhou com seus seguidores, no início de fevereiro, que iniciou o processo de congelamento de óvulos e mostrou nas redes sociais os tratamentos que fez para realizar o procedimento. A cantora realizou o procedimento de coleta dos óvulos nesta segunda-feira (11).

O Jornal da Paraíba conversou com a médica especialista em reprodução humana, Tairane Lima, para entender o que é congelamento de óvulos, quem são as mulheres que costumam recorrer ao procedimento e como é realizada a coleta dos óvulos.

O que é congelamento de óvulos?

A médica Tairane Lima explicou que o congelamento de óvulos é uma técnica de reprodução assistida que consiste em extrair os óvulos da mulher, congelá-los e armazená-los em nitrogênio líquido para serem utilizados, posteriormente, em um tratamento de fertilização in vitro.

A especialista explica que a vantagem da técnica é adiar a maternidade para um momento mais adequado para a vida das mulheres, sem comprometer a qualidade dos óvulos. De acordo com a especialista, o procedimento costuma ser utilizado por pacientes que desejam focar em suas carreiras ou que ainda não encontraram o parceiro ideal para ter filhos.

“À medida que as mulheres envelhecem, a fertilidade diminui e o risco de complicações durante a gravidez aumenta. Com o congelamento de óvulos, é possível preservar óvulos saudáveis em uma idade mais jovem, garantindo maiores chances de sucesso em tratamentos de fertilização in vitro no futuro”, explica.

Qual a idade recomendada para congelar os óvulos?

A médica afirma que é recomendado congelar óvulos até os 35 anos, porque eles possuem qualidade e maiores taxas de sucesso no procedimento de fertilização in vitro.

Porém, a mulher também pode congelar com uma idade superior aos 35 anos, mas será necessário congelar mais óvulos para ter uma boa chance de engravidar.

Como se preparar para o congelamento de óvulos?

Tairane Lima afirma que o primeiro passo é agendar uma consulta com um especialista em reprodução assistida. Será necessário realizar exames específicos e mudar o estilo de vida, por exemplo: evitar álcool, cigarro e café em excesso, manter uma alimentação saudável, sono adequado, praticar exercícios físicos e fazer uso de vitaminas.

Antes do procedimento, as mulheres também passam por um tratamento hormonal para estimular a produção de óvulos, garantindo que exista um número suficiente deles para serem coletados.

Como é feita a coleta dos óvulos?

De acordo com a especialista, a coleta dos óvulos é realizada em ambiente cirúrgico, sob sedação leve e consiste na inserção de uma agulha especial nos folículos ovarianos, local em que os óvulos ficam armazenados.

Após o procedimento, os óvulos são imediatamente levados para um laboratório, onde a qualidade e maturidade serão avaliados. Em seguida, os óvulos serão congelados através de um procedimento chamado criopreservação, uma técnica utilizada para congelar tecidos e células com nitrogênio líquido.

Quanto custa o congelamento de óvulos?

De acordo com a médica Tairane Lima, o custo total do procedimento na rede privada gira em torno de R$ 20 mil a R$ 25 mil. Também é cobrada uma taxa de manutenção semestral.

A especialista explica que é possível conseguir o procedimento pelo SUS, mas destaca que a cobertura é limitada.

Quero engravidar. E agora?

Tairane Lima explica que, quando a mulher decide tentar engravidar, ela deve procurar novamente seu médico especialista em reprodução assistida para que ele solicite exames do parceiro da paciente. Além disso, o médico deve comunicar o laboratório de fertilização in vitro para que programe a coleta do sémem e também é responsável por marcar a fertilização in vitro dos óvulos descongelados.

De acordo com a médica, não existe um prazo para fazer a fertilização in vitro porque os óvulos não perdem a qualidade e podem ser mantidos congelados por tempo indeterminado.

Qual a probabilidade de engravidar com óvulos congelados?

A médica Tairane Lima explica que a probabilidade do procedimento gerar uma gravidez depende da idade e número de óvulos congelados. Por exemplo, se uma mulher congelou 10 óvulos entre os 30 e 34 anos, ela tem uma chance de 60% de ter pelo menos um nascido vivo.

E se a mulher desistir de usar os óvulos?

A médica especialista afirma que os óvulos podem ser descartados ou doados.