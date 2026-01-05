Sine-JP encaminhou mais de 29 mil trabalhadores para processos seletivos em 2025

O Sistema Nacional de Empregos em João Pessoa (Sine-JP) encaminhou 29.904 trabalhadores para processos seletivos relacionados a 8.191 vagas de trabalho ofertadas por empresas parceiras, no ano de 2025. Do total, 1.370 pessoas conseguiram efetivamente a inserção no mercado de trabalho, por meio da intermediação do serviço. No ano passado, o trabalho do Sine-JP foi marcado pela ampliação do alcance territorial, pela diversificação dos públicos atendidos, pelo fortalecimento das parcerias com o setor produtivo e pela consolidação de estratégias mais inclusivas de intermediação de mão de obra.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa, Bruno Farias, o Sine-JP desempenhou, em 2025, um papel fundamental e estratégico na ampliação do acesso da população ao mercado de trabalho. “A nossa avaliação é extremamente positiva, especialmente pelo fortalecimento das ações de intermediação de mão de obra, pela modernização dos serviços e pela aproximação cada vez maior com o setor produtivo”, opinou.

Adriana Silva procurou o Sine-JP em busca de trabalho e encerrou o ano de 2025 com a carteira assinada. Ela estava inscrita no programa de transferência de renda Bolsa Família devido à sua situação de desemprego, mas com o apoio do Sine, Adriana foi direcionada a algumas entrevistas de trabalho e optou por uma empresa de telecomunicações.

“Assinaram minha carteira desde o dia 1º de dezembro. Tenho direito às passagens de ônibus e cartão de alimentação. É um trabalho de vendedora porta a porta e graças a Deus está dando certo. Esse apoio do Sine foi muito importante para mim, sou muito grata”, conta Adriana Silva. A expectativa dela para este ano de 2026 é seguir trabalhando e reformar a casa onde mora.

Demandas – De acordo com a coordenadora do Sine-JP, Jessyka Barros, as áreas que mais demandaram mão de obra no ano passado foram os setores de comércio e serviços, com destaque para funções nos segmentos de vendas e atendimento ao público; bares, restaurantes e hotelaria; serviços gerais e limpeza; logística e transporte; além de vagas administrativas de nível básico.

O setor de construção civil também necessitou de mão de obra e contou com o apoio do Sine-JP. “Houve forte demanda por empregos temporários, sobretudo no segundo semestre, impulsionada por datas sazonais do comércio e do setor de serviços”, afirmou Jessyka Barros.

Dificuldades – Conforme a coordenadora do serviço, alguns fatores ainda dificultam o acesso ao trabalho. Do ponto de vista do trabalhador, destacam-se a falta de qualificação profissional ou de experiência exigida pelas empresas, a baixa escolaridade, limitações relacionadas a horários de trabalho, remuneração considerada incompatível com os custos de deslocamento e manutenção, além de dificuldades no acesso às ferramentas digitais e documentação desatualizada.

Já sob a ótica dos empregadores, os entraves mais recorrentes são a escassez de profissionais com o perfil técnico desejado, a elevada rotatividade nas empresas, a dificuldade de adaptação dos candidatos às exigências das funções e a indisponibilidade imediata para contratação, relatou Jessyka Barros.

Apoio – O Sine-JP atua de forma contínua junto aos trabalhadores que participam de processos seletivos, mas não são escolhidos, oferecendo reorientação profissional, atualização cadastral e de currículos, novos encaminhamentos compatíveis com o perfil do candidato e indicação para cursos de qualificação, mantendo esses profissionais ativos no banco de dados para futuras oportunidades.

O secretário Bruno Farias aponta a integração do Sine-JP com programas como o ‘Eu Posso Aprender’, que disponibiliza cursos de capacitação, e com novas ferramentas digitais de intermediação, tornando o processo mais ágil, acessível e eficiente tanto para quem busca uma vaga, quanto para as empresas. “Em um ano desafiador, o Sine-JP mostrou capacidade de inovação, proximidade com a população e compromisso com a geração de emprego e renda, contribuindo diretamente para os bons resultados de João Pessoa na criação de postos de trabalho formais em 2025”, avalia.

Feirões da Empregabilidade – No que se refere às ações coletivas de empregabilidade, ao longo do ano de 2025 foram realizados diversos Feirões da Empregabilidade, com destaque para o maior deles, ocorrido em maio, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo. Na sequência, houve feirões descentralizados nos bairros e feirões setorizados.

“Em agosto, foi promovido um feirão no bairro do Grotão; em setembro, um feirão voltado ao setor de bares e restaurantes, em parceria com a Abrasel. Já em outubro, houve o Dia D da Pessoa com Deficiência, com um feirão direcionado exclusivamente a esse público. Em novembro, realizamos o Dia D do Emprego Temporário e, em dezembro, um feirão realizado em Mangabeira, destinado ao público inscrito no CadÚnico”, explica Jessyka Barros.

Segundo Bruno Farias, os Feirões da Empregabilidade foram um grande destaque ao longo do ano. “Essas ações levaram oportunidades diretamente à população, reunindo empresas, instituições de ensino e serviços públicos em um mesmo espaço, o que facilitou o acesso às vagas, às orientações profissionais e às possibilidades de qualificação. Os feirões ampliaram o alcance do Sine-JP, descentralizaram o atendimento e geraram resultados concretos, com milhares de encaminhamentos e contratações”, pontua.

A coordenadora do Sine-JP destaca que, nos feirões, as entrevistas são realizadas no próprio local com encaminhamentos imediatos, além da formação de um banco de talentos para contratações posteriores. “Embora nem todas as admissões ocorram de forma imediata, essas ações contribuem de maneira significativa para a geração de empregos e para a redução do tempo de preenchimento das vagas pelas empresas”, pondera.

Como se candidatar – Os interessados nas oportunidades disponibilizadas pelo Sine-JP devem comparecer pessoalmente à sede, localizada na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, Varadouro. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.

As informações sobre todas as vagas e os requisitos podem ser consultadas no Painel da Empregabilidade, disponível no site da Prefeitura de João Pessoa: www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade , ou pelo telefone (83) 98654-8978.