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Gestão Municipal entregará termos de concessão aos moradores dos conjuntos Modesto Medeiros e Raimundo Góis

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Na manhã desta terça-feira (27) a titular da Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), Suzete Pereira, visitou os conjuntos Modesto Medeiros e Raimundo Góis, localizados no bairro Liberdade, em São José do Seridó.


“Buscamos nos inteirar melhor sobre a realidade dos moradores daquelas áreas, bem como de suas demandas e de suas prioridades, além de informarmos sobre benefícios e programas sociais aos quais os mesmos têm direito”, destacou a secretária.


Ainda de acordo com a titular da SEMTHAS, na ocasião, também foram entregues convites aos responsáveis pelas unidades habitacionais dos conjuntos em questão para os mesmos se façam presentes em evento, na próxima quinta-feira (29), no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), onde serão entregues os termos de concessão das casas aos responsáveis pelas residências.

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