João Pessoa impulsiona o turismo da Paraíba com agenda permanente de eventos, alta ocupação hoteleira e gestão integrada

O trabalho realizado pela Prefeitura de João Pessoa consolida a Capital paraibana como principal indutora do crescimento do turismo na Paraíba ao encerrar 2025 e iniciar 2026 com resultados expressivos. A combinação entre uma agenda permanente de eventos, investimentos em promoção turística, qualificação profissional, infraestrutura urbana e segurança pública tem fortalecido o destino no cenário nacional e gerado impactos diretos na economia local.

Somente no mês de janeiro, de acordo com Daniel Rodrigues, secretário-executivo de Turismo de João Pessoa (Setur), devem ser injetados aproximadamente R$ 623,7 milhões na economia local. “Estamos considerando um gasto médio de R$ 700 por turista ao dia com hospedagem, alimentação, transporte, passeios e serviços. Esse desempenho positivo também é refletido na rede hoteleira, que registrou 100% de ocupação durante o Réveillon e estamos projetando uma média de 90% de ocupação ao longo de janeiro na Capital”, completou.

A programação de Verão é um dos pilares dessa estratégia. Além das ações de fim de ano, eventos como o Forró Verão que se inicia neste sábado (3) e tem previsão de atrair 1,5 milhão de pessoas, contribuem para manter o fluxo de visitantes após a virada e ampliar o tempo de permanência dos turistas na cidade. O calendário segue ao longo do ano com pré-carnaval, Paixão de Cristo, São João e o Natal, que tem início ainda no mês de outubro, garantindo movimentação turística contínua.

Paralelamente à agenda cultural, João Pessoa vem se destacando pelo forte investimento em promoção turística. Ao longo da gestão, a Secretaria Municipal de Turismo participou de mais de 120 feiras, eventos e ações promocionais em mercados estratégicos do Brasil, ampliando a visibilidade do destino junto a operadores, agentes de viagens e companhias aéreas, além de ações em aeroportos e eventos especializados do setor.

Outro diferencial apontado pela gestão é a integração entre secretarias municipais. A Secretaria de Turismo atua não apenas na promoção do destino, mas também na qualificação profissional, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura, com oferta regular de cursos de idiomas como inglês e espanhol. As capacitações contemplam profissionais do trade turístico e trabalhadores indiretos, como motoristas por aplicativo, taxistas, agentes de trânsito e equipes de apoio, fortalecendo o atendimento ao visitante.

Os investimentos em infraestrutura urbana e segurança também têm impacto direto no turismo. A ampliação da iluminação em LED, melhorias viárias, mobilidade urbana e um investimento histórico na Guarda Civil Metropolitana reforçam a sensação de segurança, fator decisivo para turistas e famílias. A gestão destaca ainda a importância da limpeza urbana e da manutenção dos espaços públicos como elementos essenciais da experiência turística.

Essas ações se refletem na fidelização do destino: cerca de 90% dos visitantes manifestam intenção de retornar a João Pessoa, enquanto aproximadamente 70% demonstram interesse em morar na cidade, indicadores que reforçam a qualidade de vida e o potencial do município.

Para Daniel Rodrigues, os resultados são consequência de uma política pública estruturada e contínua. “João Pessoa vive hoje um momento muito sólido no turismo. Não se constrói um destino em apenas um ano, mas com investimento permanente em promoção, qualificação, segurança, infraestrutura e um calendário forte de eventos. Quando o morador se sente bem na cidade, o visitante também se sente. Esse conjunto de ações explica a alta ocupação, o retorno econômico e o fato de as pessoas quererem voltar”, afirmou.

Ele ainda ressaltou que a ocupação hoteleira é o indicador mais seguro para mensurar o desempenho do setor. “É esse dado que reflete o turista que vem de fora e movimenta a economia. Trabalhamos com números responsáveis e com uma gestão integrada, envolvendo todas as secretarias, para garantir que a cidade esteja sempre preparada para receber”, completou.

Com planejamento, investimentos estruturantes e articulação institucional, João Pessoa reafirma seu protagonismo no turismo da Paraíba e se consolida como destino competitivo, acolhedor e sustentável no cenário nacional.