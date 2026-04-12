Emlur reforça limpeza na alta estação e realiza Operação Especial para Festival Forró Verão

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) intensifica os serviços de limpeza urbana ao longo de todo o período de alta estação em João Pessoa e também realiza uma Operação Especial durante todo o Festival Forró Verão, evento promovido pela Prefeitura de João Pessoa, entre os dias 3 e 31, no Busto de Tamandaré e que movimenta toda a orla da Capital.

Além da manutenção regular dos serviços de varrição, coleta domiciliar, catação de materiais recicláveis e lavagem de equipamentos públicos, a Emlur atua de forma estratégica em eventos de grande porte, com equipes empenhadas antes, durante e após a realização da festa, garantindo que a cidade permaneça limpa e organizada mesmo com o aumento significativo do fluxo de pessoas neste período do ano.

Neste primeiro sábado (3) de programação do Festival, a Emlur escalou 110 agentes de limpeza para atuar no serviço após a festa, a partir das 22h e continuando em ação até finalizar os trabalhos na manhã do domingo (4). Durante todo o dia do evento, equipes também permanecem em atuação, realizando serviços preventivos e de apoio à limpeza da área.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, o planejamento foi pensado para conciliar lazer, turismo e preservação ambiental. “A alta estação exige um esforço ainda maior da Emlur, principalmente durante eventos de grande porte, como o Festival Forró Verão. Nossas equipes atuam antes, durante e após a festa para garantir que a orla esteja limpa, organizada e segura para a população já nas primeiras horas do dia seguinte”, destaca Ricardo Veloso.

A Emlur reforça ainda o pedido de colaboração do público que vai participar do Festival. A orientação é que os resíduos sejam descartados corretamente nas lixeiras, papeleiras e caixas estacionárias distribuídas ao longo da orla. Não descartar lixo na areia, nas vias públicas e no mar é fundamental para a preservação do meio ambiente e para a manutenção da cidade limpa. Pequenas atitudes, como reduzir o uso de materiais descartáveis e recolher o próprio lixo antes de deixar o local da festa, fazem toda a diferença.

Programação do Festival Forró Verão – Neste sábado (3), grandes atrações prometem animar o público na orla de João Pessoa. Sobem ao palco a Banda Magníficos, Banda Encantu’s, Adúilio Mendes e Fabiana Souto, valorizando o forró e a cultura nordestina durante a alta estação na Capital. Confira a programação completa do Forró Verão no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/festival-forro-verao-2026/