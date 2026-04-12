Forró Verão deve atrair mais de 1,5 milhão de pessoas e consolidar projeto cultural nordestino

Chegando à sua terceira edição, o Forró Verão já pode ser considerado o maior festival de forró do mundo. Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), na edição de 2025, o evento reuniu cerca de 300 mil pessoas por noite na Orla, entre as praias de Tambaú e Cabo Branco. Nessa nova temporada, o festival será promovido entre 03 e 31 de janeiro, com 20 artistas de nível nacional. A estimativa é de que o Forró Verão atraia mais de 1,5 milhão de pessoas nesse período.

A programação reúne o que há de melhor na música popular forrozeira, como Dorgival Dantas, Flávio José, Solange Almeida, Nando Cordel, Waldonys, Ranniery Gomes, Sâmya Maia e Gitana Pimentel, além de bandas emblemáticas como Magníficos, Encantu’s, Cavalo de Pau, Mastruz com Leite e Cavaleiros do Forró.

Outros destaques da programação e que refletem diretamente no público, são as gravações de quatro DVDs, que serão produzidos pelas equipes dos cantores Lucy Alves (14), Danieze Santiago (15), Raphaela Santos (22) e Victor Santos (29) que, claro, contarão com diversos convidados especiais.

O secretário-executivo de Turismo, Daniel Rodrigues, está empolgado com a realização da terceira edição do Forró Verão, que consolida um projeto cultural genuinamente nordestino, incrementa o fluxo de turistas na cidade no período e dá uma oportunidade aos visitantes curtirem um pouco do São João fora de época, já que muitos não conseguem estar em junho na Capital paraibana durante os festejos juninos.

De acordo com Daniel Rodrigues, em conversa com alguns hoteleiros, a rede hoteleira de João Pessoa aponta números expressivos de ocupação de clientes no período pós festas de virada de ano, com uma ocupação média de quase 93% no Réveillon, a maior registrada pelo setor nos últimos anos, com muitos hotéis da Orla registrando 100% de ocupação. “A média de ocupação se mantém alta e deve seguir assim até o final do Carnaval, com o incremento de mais três projetos culturais da Prefeitura e da iniciativa privada, como o Folia de Rua, o Via Folia e o Carnaval Tradição, que serão promovidos no início de fevereiro”, ressaltou.

Atrações – O Forró Verão começa neste sábado (3), no palco montado nas areias da praia de Tambaú. Nesse primeiro dia, se apresentam a Banda Magníficos, Encantu’s, Aduílio Mendes e Fabiana Souto. Para conferir a programação completa, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/festival-forro-verao-2026/.