Coordenadoria LGBT realiza mutirão do CadÚnico pelo Dia da Visibilidade Trans

A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT de João Pessoa realiza, na próxima quinta-feira (29), em alusão ao Dia da Visibilidade Trans, um mutirão de inscrição e atualização de dados no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. A ação acontece a partir das 9h, na sede do Movimento do Espírito Lilás (MEL) e da Associação das Travestis e Transexuais da Paraíba (Astrapa), na Rua Duque de Caxias, nº 59, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc).

O coordenador de Promoção à Cidadania LGBT, Geraldo Filho, afirma que a ação atende a um pedido dos movimentos sociais, considerando a situação de vulnerabilidade enfrentada por muitas mulheres e homens transexuais. “A população transexual é a mais vulnerável dentro da comunidade LGBTQIAPN+ em razão da falta de acesso à educação e ao emprego, como consequência do preconceito na sociedade. Desta forma, é necessário o acesso aos programas sociais”, aponta.

CadÚnico – A partir da inscrição no CadÚnico, é possível participar de vários programas sociais: Bolsa Família, tarifa social de energia elétrica, isenção de taxas em concursos públicos, ID Jovem, Carteira do Idoso e Minha Casa Minha Vida. Para ter acesso aos benefícios do CadÚnico, a regra geral é que a família possua uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo, o que equivale a R$ 810,50.

Os participantes do mutirão da quinta-feira (29) devem ter em mãos os seguintes documentos: RG, CPF (preferencialmente) ou Título de Eleitor e um comprovante de residência. Na falta do comprovante de residência, é necessário fazer uma declaração, informando onde mora. Também é preciso levar pelo menos um documento de cada pessoa da família que reside no mesmo local: CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho ou Título de Eleitor.

Trabalho constante – Na função de promoção da cidadania da população LGBTQIAPN+, a Coordenadoria realiza uma série de ações de apoio à saúde e à dignidade. Como, por exemplo, a oferta de consultas médicas na Policlínica Municipal de Jaguaribe em diversas especialidades, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Em parceria com a Faculdade de Medicina Nova Esperança (Famene), são realizadas consultas nas especialidades de ginecologia, psiquiatria, endocrinologia e dermatologia. Já na parceria com o Centro Universitário de João Pessoa (Unipê), são oferecidos serviços odontológicos e exames citopatológicos para mulheres lésbicas e homens trans.

O serviço de Psicologia clínica é ofertado em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e a Faculdade Maurício de Nassau.

Endereço – A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT de João Pessoa funciona temporariamente na Rua Diogo Velho, nº 150, Centro. Os telefones de contato são 3213-5289 ou 3213-5290 e o WhatsApp (83) 98730- 6036.