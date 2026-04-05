Vereador sofre tentativa de assassinato no Sertão da Paraíba; suspeito é preso. Divulgação

Um homem foi preso em flagrante na manhã deste domingo (28) suspeito de tentar matar um vereador do município de Santa Helena, no Sertão da Paraíba.

A vítima é o vereador Rogério Leite (PSB). De acordo com a Polícia Militar, ele foi atingido na cabeça com uma ferramenta agrícola do tipo alavanca.

O suspeito, identificado como Francisco Holanda Parnaíba, foi contido pela população até a chegada da Polícia Militar. O Jornal da Paraíba não localizou a defesa dele.

Segundo a Polícia Militar, na presença dos policiais, o suspeito afirmou que havia ido até a casa do vereador para “fazer o serviço”, expressão interpretada como intenção de matar a vítima.

Uma testemunha relatou ainda que o homem havia ingerido bebida alcoólica em um estabelecimento e chegou a exibir uma faca, afirmando que mataria o vereador.

Ainda conforme a polícia, o suspeito já teria agredido o vereador em setembro deste ano, quando quebrou uma garrafa na cabeça da vítima durante uma festa.

Uma motocicleta sem placa, supostamente utilizada pelo suspeito, foi apreendida. No veículo, os policiais encontraram uma faca, além da alavanca usada na agressão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro ao vereador e ao suspeito. Ambos foram encaminhados ao Hospital Regional de Cajazeiras.

Segundo a unidade hospitar, o vereador estava estável, realizou tomografia e recebeu alta hospitalar após o resultado do exame. O suspeito também foi liberado do hospital, mas conduzido para a Delegacia de Polícia de Cajazeiras, onde aguarda audiência de custódia.