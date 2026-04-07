Operação de limpeza da Emlur recolhe 57 toneladas de resíduos entre as praias de Manaíra e Cabo Branco



28/12/2025 |

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A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realizou uma grande operação de limpeza antes, durante e após o Celebra João Pessoa, evento religioso que aconteceu na noite deste sábado (27), entre as praias de Tambaú e Cabo Branco, reunindo mais de 500 mil fiéis. A programação teve como principal atração o Frei Gilson e movimentou intensamente a Orla da Capital.

Para garantir a limpeza e a organização do espaço a Emlur mobilizou cerca de 220 agentes de limpeza, que atuaram de forma integrada em serviços de varrição, catação, acondicionamento e coleta dos resíduos gerados pelo público.

Somente nas áreas de Manaíra e Cabo Branco, houve um acréscimo de aproximadamente 30 toneladas de resíduos em relação aos períodos regulares, totalizando 57 toneladas coletadas entre a faixa de areia e a calçada, do sábado (27) para a madrugada do domingo (28). Todo o trabalho foi concluído por volta das 2h, garantindo que, logo nas primeiras horas do dia, a orla estivesse completamente limpa e pronta para o lazer da população e dos turistas.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a operação reforça o compromisso da gestão municipal com a cidade. “Eventos desse porte exigem planejamento e dedicação. Nossos agentes trabalharam com empenho e profissionalismo para que João Pessoa pudesse sediar um grande momento de fé sem comprometer a limpeza urbana. A população acordou no domingo com a orla limpa, segura e organizada”, destacou Ricardo Veloso.

A atuação da Emlur no Celebra João Pessoa evidencia a importância do trabalho contínuo dos agentes de limpeza, que garantem não apenas a manutenção da cidade, mas também o sucesso de grandes eventos que movimentam a Capital paraibana.