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SÃO JOSÉ DO SERIDÓ VACINARÁ COM D2 DA CORONAVAC EM QUEM RECEBEU A D1 EM 29 DE JULHO

admin1

A Gestão Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria de Saúde (Sesad), tem intensificado a vacinação da população local contra a COVID-19.


Nesta quinta-feira (26) os são-josé-seridoenses que receberam a D1 do imunizante Coronavac em 29 de julho estarão aptos a receber a D2.


A previsão é que a entrega de fichas e o início da vacinação seja iniciada às 7h30 e se estenda até às 10h. A ação ocorrerá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município.


Ao todo, 50 pessoas estão aptas a receber a D2 do imunizante da Coronavac.

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