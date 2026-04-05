Frei Gilson em João Pessoa: transmissão do Jornal da Paraíba teve quase 400 mil visualizações

function hideMask(element){ let control = element.parentNode.parentNode.previousElementSibling

control.style.display = ‘none’ } controls = document.querySelectorAll(“.controls button”) controls.forEach(control => { control.onclick = () => {

// debugger;

// Get the video player element

let video = control.closest(“.mw-article-video”).querySelector(“iframe”); if (control.closest(“.mw-article-video”).querySelector(“.fb-video”)) {

hideMask(video);

video.src = document.querySelector(‘.fb-video-container’).dataset[‘source’];

video.onload = () => {

document.querySelector(‘.fb-video-container’).style.display = ‘block’;

}

delete document.querySelector(‘.fb-video-container’).dataset[‘source’];

} else if (control.closest(“.mw-article-video”).querySelector(“video”)) {

video = control.closest(“.mw-article-video”).querySelector(“video”);

hideMask(video);

video.closest(‘.media.interno’).style.display = ‘flex’;

video.play()

} else {

// Load the video content

video.onload = () => {

hideMask(video);

}

video.src = video.dataset[‘source’];

// Delete data-source attribute

delete video.dataset[‘source’];

} }

});

O show de Frei Gilson levou uma multidão de fiéis ao Busto de Tamandaré, em João Pessoa, neste sábado (27), e também reuniu um grande público na internet. A transmissão ao vivo do show pelo Jornal da Paraíba ultrapassou 362 mil visualizações no YouTube.

Em determinado momento, mais de 58 mil pessoas assistiram o show simultaneamente pela internet, que ainda registrou mais de 23 mil comentários de espectadores.

Frei Gilson em João Pessoa: confira entrevista exclusiva

Fãs chegam nove horas antes do início do Celebra

O Celebra João Pessoa começou por volta das14h30. Também se apresentaram Padre Sandro Santos, Padre Nilson Nunes, Padre Puam Ramos e Padre Bruno Costa. Frei Gilson foi a última atração, subindo ao palco por volta das das 18h30.

Reprodução/Secom

Quem é Frei Gilson?

O líder religioso Frei Gilson ficou famoso através das redes sociais onde faz transmissões ao vivo com pregações. Natural de São Paulo, Gilson começou a tocar violão ainda na adolescência, aos 14 anos, e aos 18 entrou para a vida religiosa.

O frei chegou a assumir a função de pároco e atualmente faz parte da Ordem das Carmelitas do Espírito Santo, onde lidera o Ministério de Música “Som do Monte”.

Atualmente, possui mais de 11 milhões de seguidores somente no Instagram, e durante a Quaresma de 2025, ele chegou a reunir mais de 1 milhão de telespectadores em uma live às 4h da manhã.