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Frei Gilson em João Pessoa: transmissão do Jornal da Paraíba teve quase 400 mil visualizações

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function hideMask(element){

let control = element.parentNode.parentNode.previousElementSibling
control.style.display = ‘none’

}

controls = document.querySelectorAll(“.controls button”)

controls.forEach(control => {

control.onclick = () => {
// debugger;
// Get the video player element
let video = control.closest(“.mw-article-video”).querySelector(“iframe”);

if (control.closest(“.mw-article-video”).querySelector(“.fb-video”)) {
hideMask(video);
video.src = document.querySelector(‘.fb-video-container’).dataset[‘source’];
video.onload = () => {
document.querySelector(‘.fb-video-container’).style.display = ‘block’;
}
delete document.querySelector(‘.fb-video-container’).dataset[‘source’];
} else if (control.closest(“.mw-article-video”).querySelector(“video”)) {
video = control.closest(“.mw-article-video”).querySelector(“video”);
hideMask(video);
video.closest(‘.media.interno’).style.display = ‘flex’;
video.play()
} else {
// Load the video content
video.onload = () => {
hideMask(video);
}
video.src = video.dataset[‘source’];
// Delete data-source attribute
delete video.dataset[‘source’];
}

}
});

O show de Frei Gilson levou uma multidão de fiéis ao Busto de Tamandaré, em João Pessoa, neste sábado (27), e também reuniu um grande público na internet. A transmissão ao vivo do show pelo Jornal da Paraíba ultrapassou 362 mil visualizações no YouTube.

Em determinado momento, mais de 58 mil pessoas assistiram o show simultaneamente pela internet, que ainda registrou mais de 23 mil comentários de espectadores.

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O Celebra João Pessoa começou por volta das14h30. Também se apresentaram Padre Sandro Santos, Padre Nilson Nunes, Padre Puam Ramos e Padre Bruno Costa. Frei Gilson foi a última atração, subindo ao palco por volta das das 18h30.

Reprodução/Secom

Quem é Frei Gilson?

O líder religioso Frei Gilson ficou famoso através das redes sociais onde faz transmissões ao vivo com pregações. Natural de São Paulo, Gilson começou a tocar violão ainda na adolescência, aos 14 anos, e aos 18 entrou para a vida religiosa.

O frei chegou a assumir a função de pároco e atualmente faz parte da Ordem das Carmelitas do Espírito Santo, onde lidera o Ministério de Música “Som do Monte”.

Atualmente, possui mais de 11 milhões de seguidores somente no Instagram, e durante a Quaresma de 2025, ele chegou a reunir mais de 1 milhão de telespectadores em uma live às 4h da manhã.

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