Frei Gilson em João Pessoa: transmissão do Jornal da Paraíba teve quase 400 mil visualizações
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let control = element.parentNode.parentNode.previousElementSibling
control.style.display = ‘none’
}
controls = document.querySelectorAll(“.controls button”)
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// debugger;
// Get the video player element
let video = control.closest(“.mw-article-video”).querySelector(“iframe”);
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document.querySelector(‘.fb-video-container’).style.display = ‘block’;
}
delete document.querySelector(‘.fb-video-container’).dataset[‘source’];
} else if (control.closest(“.mw-article-video”).querySelector(“video”)) {
video = control.closest(“.mw-article-video”).querySelector(“video”);
hideMask(video);
video.closest(‘.media.interno’).style.display = ‘flex’;
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// Load the video content
video.onload = () => {
hideMask(video);
}
video.src = video.dataset[‘source’];
// Delete data-source attribute
delete video.dataset[‘source’];
}
}
});
O show de Frei Gilson levou uma multidão de fiéis ao Busto de Tamandaré, em João Pessoa, neste sábado (27), e também reuniu um grande público na internet. A transmissão ao vivo do show pelo Jornal da Paraíba ultrapassou 362 mil visualizações no YouTube.
Em determinado momento, mais de 58 mil pessoas assistiram o show simultaneamente pela internet, que ainda registrou mais de 23 mil comentários de espectadores.
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Fãs chegam nove horas antes do início do Celebra
O Celebra João Pessoa começou por volta das14h30. Também se apresentaram Padre Sandro Santos, Padre Nilson Nunes, Padre Puam Ramos e Padre Bruno Costa. Frei Gilson foi a última atração, subindo ao palco por volta das das 18h30.
Quem é Frei Gilson?
O líder religioso Frei Gilson ficou famoso através das redes sociais onde faz transmissões ao vivo com pregações. Natural de São Paulo, Gilson começou a tocar violão ainda na adolescência, aos 14 anos, e aos 18 entrou para a vida religiosa.
O frei chegou a assumir a função de pároco e atualmente faz parte da Ordem das Carmelitas do Espírito Santo, onde lidera o Ministério de Música “Som do Monte”.
Atualmente, possui mais de 11 milhões de seguidores somente no Instagram, e durante a Quaresma de 2025, ele chegou a reunir mais de 1 milhão de telespectadores em uma live às 4h da manhã.