Hulk entra no radar do Fluminense para a temporada 2026

Após mais uma temporada de destaque no Atlético-MG, o atacante Hulk entrou na mira do Fluminense para 2026. Nos últimos dias, a equipe carioca entrou em contato com o clube mineiro para sondar se existe a possibilidade de negócio. No entanto, a diretoria do Galo afirmou que não tem interesse de qualquer tipo de operação pelo jogador de paraibano de 39 anos.

Foto: Pedro Souza / Atlético. Pedro Souza

Apesar da negativa inicial, o Galo indicou que terá uma reunião com o atacante nos próximos dias para tratar da situação, o que mantém o tema em discussão nos bastidores. Da parte do entorno de Hulk, não existe oposição em defender o Fluminense. A informação foi noticiada primeiro pelo Jornada 1902 e confirmada pelo ge.

Em 2025, Hulk participou de 63 partidas na temporada, com 21 gols anotados e oito assistências distribuídas. Ele liderou a artilharia do clube na maioria das competições disputadas, ficando atrás apenas de Rony na Copa do Brasil.

Mesmo sem ter conquistado títulos em 2025, Hulk também celebrou uma marca histórica em sua carreira. O atacante chegou aos 500 gols marcados. Só com a camisa do Galo são 135 bolas nas redes adversárias e 54 assistências distribuídas.

Números de Hulk pelo Atlético-MG