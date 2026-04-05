Prefeitura convoca jovens e adolescentes para vacinação contra o HPV

O Ministério da Saúde (MS) ampliou a campanha de vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos até o primeiro semestre de 2026. A prorrogação segue as diretrizes nacionais e tem como principal objetivo aumentar a cobertura vacinal entre quem ainda não recebeu o imunizante, reforçando a prevenção contra doenças graves associadas ao vírus.

A estratégia de resgate vacinal representa uma oportunidade decisiva para adolescentes e jovens que não receberam a vacina na idade recomendada, que é administrada em dose única. Profissionais de saúde reforçam o alerta que essa faixa etária marca a última chance de imunização antes da vida adulta, período em que o risco de exposição ao HPV aumenta de forma significativa.

Além dos adolescentes e jovens de 15 a 19 anos, a vacinação contempla outros grupos prioritários, como pacientes com papilomatose respiratória recorrente, usuários de PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV) e pessoas imunossuprimidas, com idades entre 9 e 45 anos, de ambos os sexos.

O HPV é um dos vírus mais comuns no mundo e está diretamente associado ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer, como os que atingem o colo do útero, ânus, pênis, boca e orofaringe. “Essa prevenção é fundamental. A vacina contra o HPV, administrada em dose única, é segura, eficaz e essencial para reduzir a circulação do vírus e prevenir o desenvolvimento de formas graves da doença”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

No cenário nacional, dados do Ministério da Saúde mostram que, até dezembro, foram aplicadas 208.789 doses da vacina contra o HPV em adolescentes de 15 a 19 anos. Desse total, 90.994 doses foram destinadas ao público feminino e 117.795 ao público masculino, evidenciando a importância da vacinação para ambos os sexos.

Em João Pessoa, a Prefeitura de João Pessoa por meio dos profissionais de saúde segue intensificando a busca ativa por não vacinados em toda a rede de assistência da Capital, com chamamento especial para adolescentes e jovens. Entre crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, foram vacinadas 18.414 meninas e 17.534 meninos contra o HPV. Já na faixa etária de 15 a 19 anos, foram aplicadas 1.149 doses, número que a Prefeitura busca ampliar com a prorrogação da campanha.

Dados – De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca) o câncer do colo do útero é o terceiro mais frequente entre as mulheres no Brasil, com taxa de incidência de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres. A estimativa é de cerca de 17 mil novos casos entre 2023 e 2025. Já o câncer de pênis, embora menos comum, apresenta alto grau de agressividade. Entre 2007 e 2022, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou aproximadamente 7.790 amputações do órgão genital em decorrência da doença.

A vacinação contra o HPV está disponível em todas as salas de vacina da rede municipal de saúde, incluindo as Unidades de Saúde da Família (USFs), Policlínicas Municipais e o Centro de Imunização (CMI). Para ampliar o acesso, o município também conta com três pontos móveis de vacinação em horário estendido, localizados no Home Center Ferreira Costa, Shopping Sul e Shopping Tambiá.

Documentação – Para a vacinação, é necessário apresentar um documento oficial com foto (ou registro da criança ou adolescente), o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacinação.

Saiba onde se vacinar:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas Municipais

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Home Center Ferreira Costa

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (aos sábados)