veja dicas para se proteger do calor durante shows na orla neste sábado

Letreiro “João Pessoa” no Busto de Tamandaré. Letreiro “João Pessoa” no Busto de Tamandaré | Foto: Dayse Euzébio/Secom-JP

O Celebra João Pessoa, evento que reúne apresentações de diversas figuras religiosas, entre elas o sacerdote Frei Gilson, deve receber cerca de 300 mil pessoas e acontece neste sábado (27), na orla da capital paraibana. A celebração tem início às 14h30 e se estende até a noite. Além de Frei Gilson, estão confirmados shows de Padre Sandro Santos, Padre Nilson Nunes, Padre Puam Ramos e Padre Bruno Costa.

Para as pessoas que planejam chegar cedo e garantir bons lugares para assistir as apresentações, o período de espera e exposição ao calor intenso devido ao sol pode ser prejudicial e representar risco de mal-estar por desidratação e insolação.

LEIA TAMBÉM:

Frei Gilson se apresenta em João Pessoa no dia 27 de dezembro.. Bruno Marques/Canção Nova

Nesta reportagem, o Jornal da Paraíba reuniu dicas de como se proteger do calor e para reconhecer sintomas que podem ser sinais de atenção do corpo após muitas horas de exposição ao sol.

Beba água mesmo sem sede

Para aqueles que pretendem chegar mais cedo ao Celebra João Pessoa, levar garrafas de água e se hidratar com frequência ao longo do dia é essencial, ainda que sem sentir sede. Água, sucos naturais ou água de coco são as melhores opções. Já bebidas alcoólicas ou muito açucaradas podem piorar a desidratação. Sintomas como sede intensa, boca seca, urina escura ou em pouca quantidade são sinais comuns de desidratação.

Proteção adequada contra o sol

Outra dica para se proteger do sol durante o Celebra João Pessoa é usar chapéu ou boné, roupas leves e claras que não fiquem apertadas no corpo, óculos escuros e protetor solar, que ajudam a reduzir o impacto do calor. Pele muito vermelha, quente e dolorida pode indicar insolação.

Alimentação leve

Antes de ir para o Celebra João Pessoa e até durante o evento, que se estende durante horas, é bom optar por opções leves de alimentos, como frutas e saladas frescas, para evitar a sensação de peso no estômago.

Falta de apetite acompanhada de mal-estar, cãibras ou batimentos acelerados pode estar ligada à desidratação ou insolação.

Molhe o corpo sempre que possível

Para aliviar o calor do sol de início da tarde na orla durante o Celebra João Pessoa, é bom molhar o rosto, a nuca, os pulsos e pernas com água, para ajuda a baixar a temperatura corporal. Casos de sensação de calor excessivo sem suor podem ser sinal de insolação.

Pausas em locais ventilados

Descansar em locais com sombra e maior ventilação ajuda o corpo a regular a temperatura. Para quem vai ficar no Celebra João Pessoa desde o começo da programação, é bom levar sombrinhas, leques ou ventiladores portáteis para aliviar o calor.

Náusea, confusão mental, cansaço extremo ou sensação de desmaio podem indicar excesso de calor.

Primeiros socorros em caso de insolação

De acordo com o Ministério da Saúde, os primeiros socorros até a chegada de um médico devem ter como objetivo inicial baixar a temperatura corporal da vítima de insolação, de forma lenta e gradativa, seguindo os seguintes passos:

remover a pessoa para um local fresco, à sombra e ventilado;

remover o máximo de peças de roupa;

se estiver consciente, a pessoa deverá ser mantida em repouso e recostada (cabeça elevada);

pode-se oferecer bastante água fria ou gelada ou qualquer líquido não alcoólico;

se possível, deve-se borrifar água fria em todo o corpo da pessoa, delicadamente;

podem ser aplicadas compressas de água fria na testa, pescoço, axilas e virilhas;

tão logo seja possível, a pessoa deverá ser imersa em banho frio ou envolta em panos ou roupas encharcadas.

Em casos graves, procure o atendimento médico de emergência. O melhor cenário é levar a pessoa imediatamente ao hospital ou solicitar apoio de urgência e emergência (SAMU 192).