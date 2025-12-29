Quem é Frei Gilson, sacerdote que faz show em João Pessoa neste sábado (27)

Frei Gilson/Redes sociais

Um dos shows mais esperados neste fim de ano em João Pessoa é o de Frei Gilson, no Celebra João Pessoa. A apresentação acontece na orla da capital paraibana e deve receber cerca de 300 mil pessoas, segundo estimativa da organização do evento.

Nesta reportagem, o Jornal da Paraíba explica quem é Frei Gilson. Além dele, estão confirmados shows de Padre Sandro Santos, Padre Nilson Nunes, Padre Puam Ramos e Padre Bruno Costa.

Quem é Frei Gilson

Frei Gilson se apresenta em João Pessoa no dia 27 de dezembro.. Bruno Marques/Canção Nova

O líder religioso Frei Gilson ficou famoso através das redes sociais onde faz transmissões ao vivo com pregações. Natural de São Paulo, Gilson começou a tocar violão ainda na adolescência, aos 14 anos, e aos 18 entrou para a vida religiosa.

O frei chegou a assumir a função de pároco e atualmente faz parte da Ordem das Carmelitas do Espírito Santo, onde lidera o Ministério de Música “Som do Monte”.

Atualmente, possui mais de 11 milhões de seguidores somente no Instagram, e durante a Quaresma de 2025, ele chegou a reunir mais de 1 milhão de telespectadores em uma live às 4h da manhã.

Frei Gilson em João Pessoa

O Celebra João Pessoa está previsto para começar às 14h50, com momentos de oração e apresentações de outras atrações. Frei Gilson será a última atração e deve subir ao palco a partir das 18h.

