Ouvidoria Geral fortalece atendimento ao cidadão e reforça compromisso com a Transparência Pública

A Ouvidoria Geral de João Pessoa, vinculada à Secretaria Executiva de Transparência Pública (Setramp), realizou mais de 6 mil atendimentos este ano, representando um crescimento de 96% em relação ao ano passado. Este desempenho tem papel estratégico no fortalecimento da relação entre o cidadão e a administração pública, consolidando-se como um canal essencial de escuta, diálogo e aprimoramento dos serviços públicos.

Este ano forma realizados 6.251 atendimentos, sendo 3.784 via WhatsApp, 1.830 por telefone, 618 e-mail e 19 atendimentos presenciais. Enquanto que no ano anterior, foram realizados 3.182 atendimentos.

Por meio de um atendimento humanizado, acessível e eficiente, a Ouvidoria recebe manifestações da população, como solicitações, reclamações, denúncias, elogios e sugestões, garantindo que cada demanda seja devidamente registrada, analisada e encaminhada aos setores competentes. O objetivo é assegurar respostas claras, corretas e fundamentadas, promovendo a melhoria contínua da gestão pública.

O secretário de Transparência Pública, Lucas Henriques de Melo, destaca que a atuação da Ouvidoria Geral vai além do acolhimento das demandas individuais. “As informações coletadas subsidiam a tomada de decisões administrativas, contribuem para a identificação de falhas nos serviços e fortalecem políticas públicas pautadas na ética, na legalidade e na participação social”, ressaltou.

A coordenadora de Atendimento da Ouvidoria de João Pessoa, Priscilla Alcântara, destaca que “o trabalho da Ouvidoria é fundamental para uma gestão transparente e que cuida do cidadão. É por meio da escuta ativa da população que conseguimos corrigir erros, aprimorar processos e construir uma administração mais próxima do cidadão”, afirmou.

O controlador geral do Município, Diego Fabrício, destacou que a Ouvidoria é pautada no sigilo e respeito ao cidadão. “Com uma atuação pautada na imparcialidade, no sigilo e no respeito ao cidadão, a Ouvidoria Geral reafirma seu papel como instrumento de cidadania, contribuindo para uma gestão pública mais eficiente, responsável e alinhada aos princípios da transparência e da boa governança”, completou.

O atendimento é realizado por diferentes canais, garantindo ampla acessibilidade, como atendimento presencial, telefone, e meios digitais, reforçando o compromisso institucional com a inclusão, a transparência e o controle social.

Ouvidoria – Para atendimento, os usuários dispõem do número 162, e-mail ([email protected]) e WhatsApp (83 98841-9383) para o encaminhamento de denúncias, sugestões e também elogios ao trabalho desenvolvido pela gestão municipal.