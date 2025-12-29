Secretário de Segurança de Bayeux deve assumir vaga de Adriano Martins na Câmara

arquivo pessoal/Instagram

O atual secretário de Segurança Pública de Bayeux, Will Varela (Republicanos), deve assumir a vaga na Câmara Municipal aberta com a morte do vereador Adriano Martins (Republicanos).

Varela é o primeiro suplente do Republicanos nas Eleições 2024. Caso opte em não assumir, assumiria a cadeira o segundo suplente Jarbas Coelho (Republicanos), que é ligado ao deputado Felipe Leitão (Republicanos), esposo da prefeita Tacyanna Leitão (PSB).

A formalização, no entanto, não será imediata. O Legislativo decretou luto oficial de sete dias pela morte de Adriano Martins. Além disso, o calendário de fim de ano e as festas natalinas devem empurrar a convocação para a próxima semana ou já para os primeiros dias de 2026.

A convocação depende de ato da Mesa Diretora, que seguirá os trâmites previstos no regimento interno da Casa. Só após essa etapa será definida a data da posse.

No caso da cadeira de presidente da Câmara, o espaço será formalmente ocupado pela vereadora e vice-presidente Jays de Nita (PSB). Ela vinha respondendo pela Mesa Diretora desde o acidente que vitimou Adriano Martins.