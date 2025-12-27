sábado, dezembro 27, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

CONSELHOS MUNICIPAIS TRATAM SOBRE FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

admin1




O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e conselheiras Tutelares de São José do Seridó tiveram encontro, nesta quinta-feira (2), no Centro de Referência em Assistência Social, para tratar sobre ações importantes para o fortalecimento da rede de atendimento as crianças e adolescentes.

“Na oportunidade, a Associação de Amparo à Pessoa Idosa (AAPI) e a Associação de Cantores, Compositores e Artistas Semelhantes (ACCAS) foram reconhecidas pelo CMAS como entidades de assistência social”, destacou Daniel Gomes, presidente do CMDCA, frisando que este reconhecimento é de grande importância para o bom funcionamento das entidades prestadoras de serviços socioassistenciais no município.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e conselheiras Tutelares de São José do Seridó tiveram encontro, nesta quinta-feira (2), no Centro de Referência em Assistência Social, para tratar sobre ações importantes para o fortalecimento da rede de atendimento as crianças e adolescentes.


“Na oportunidade, a Associação de Amparo à Pessoa Idosa (AAPI) e a Associação de Cantores, Compositores e Artistas Semelhantes (ACCAS) foram reconhecidas pelo CMAS como entidades de assistência social”, destacou Daniel Gomes, presidente do CMDCA, frisando que este reconhecimento é de grande importância para o bom funcionamento das entidades prestadoras de serviços socioassistenciais no município.

Você pode gostar também

A RUA JOAQUIM CIRILO É A 35ª ATENDIDA PELO SÃO JOSÉ DO SERIDÓ + ILUMINADA

admin1

Paraíba é primeiro lugar no emprego de mulheres em cargos da administração pública — Governo da Paraíba

admin1

Com presença de Lula, João Azevêdo destaca políticas públicas voltadas para as mulheres em Conferência em Brasília — Governo da Paraíba

admin1