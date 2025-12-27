CONSELHOS MUNICIPAIS TRATAM SOBRE FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e conselheiras Tutelares de São José do Seridó tiveram encontro, nesta quinta-feira (2), no Centro de Referência em Assistência Social, para tratar sobre ações importantes para o fortalecimento da rede de atendimento as crianças e adolescentes.





“Na oportunidade, a Associação de Amparo à Pessoa Idosa (AAPI) e a Associação de Cantores, Compositores e Artistas Semelhantes (ACCAS) foram reconhecidas pelo CMAS como entidades de assistência social”, destacou Daniel Gomes, presidente do CMDCA, frisando que este reconhecimento é de grande importância para o bom funcionamento das entidades prestadoras de serviços socioassistenciais no município.