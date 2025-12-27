SESAD ANUNCIA D2 PARA QUEM TOMOU A D1 EM 04 DE AGOSTO
Após imunizar 285 são-josé-seridoenses com comorbidades, nesta quarta-feira (1), com a D2 do imunizante da Oxford/AstraZeneca, a Secretaria de Saúde (Sesad) comunica que, nesta sexta-feira (3), será a vez dos munícipes com 27 anos ou mais, que foram vacinados em 04 de agosto, receberem a D2 da Coronavac.
A vacinação acontecerá entre 7h30 e 10h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Fausta, também conhecida como Centro de Saúde, localizada na Rua Cícero Dantas, no bairro Nova Bonita.
Aos retardatários da ação de vacinação desta quarta-feira, a Sesad ofertará nova possibilidade de vacinação amanhã (sexta-feira, 3), na UBS Maria Fausta.