SÃO-JOSÉ-SERIDOENSES COM IDADE ENTRE 12 E 17 ANOS DEVEM SER CADASTRADOS NO RN + VACINAS

Adolescentes de São José do Seridó com idade entre 12 e 17 anos devem ser cadastrados no sistema RN + Vacina (https://rnmaisvacina.lais.ufrn.br/cidadao/covid/) para receber a imunização contra a Covid-19. No Rio Grande do Norte o cadastro para este público-alvo está aberto desde 26 de julho. O mesmo deve ser realizado pelos pais ou responsáveis dos jovens.





O início da imunização deste público foi pactuado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nesta quinta-feira (9). A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap/RN) distribuirá a partir desta sexta-feira (10) a primeira carga de imunizantes contra a Covid-19 para adolescentes do Estado.





Todos os norte-rio-grandenses nesta faixa etária serão imunizados com doses da Pfizer. Como o quantitativo não é suficiente para atender todos os jovens entre 12 e 17 anos de início a prioridade será para atender os adolescentes com comorbidades e deficiências, de forma decrescente dentro da faixa etária.







No caso de dúvidas, pais e responsáveis devem se dirigir até a Sala de Vacina, localizada na Unidade Básica de Saúde Maria Fausta de Medeiros (Centro de Saúde), no bairro Nova Bonita, nos horários de funcionamento desta Unidade.





COM INFORMAÇÕES DA SESAP