APAE de Jardim do Seridó recebe novos equipamentos – Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó

Na manhã da última quinta-feira (10), a APAE de Jardim do Seridó recebeu uma importante remessa de materiais e equipamentos que vão contribuir diretamente com o trabalho de inclusão e cuidado com os usuários atendidos pela instituição. A entrega contou com a presença do vice-prefeito Joaquim Alberto, da secretária de Assistência Social Jaideé Souza, do presidente da APAE local, Francisco Carlos (Péba), do presidente da Câmara Municipal, Ozires Neto, e da presidente da Federação Estadual das APAEs do RN, Tatiana Benévolo.

Entre os itens recebidos estão livros, mesas, cadeiras, tablets, computadores, equipamentos de som e projeção, eletrodomésticos, instrumentos musicais e cadeiras de rodas. Os materiais foram adquiridos por meio de emenda parlamentar da senadora Zenaide Maia, no valor de R$ 200 mil, com recursos complementares da aquisição do veículo entregue à APAE em 2024.

A APAE de Jardim do Seridó atende 26 pessoas e suas famílias, oferecendo apoio em áreas como pedagogia, arte, música, psicologia, esporte e neuropsicopedagogia, promovendo dignidade e autonomia para cada um dos seus usuários.

A gestão municipal celebra essa conquista e reafirma sua parceria com a instituição, que tanto contribui para uma cidade mais humana e inclusiva.