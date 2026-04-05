Felipe Leitão anunciará apoio a Cícero, provocando 2º desfalque para base de Lucas Ribeiro

Deputado estadual Felipe Leitão. Felipe Leitão

O deputado estadual Felipe Leitão (Republicanos) anunciou nesta segunda-feira (22) apoio ao projeto do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), em disputar o Governo do Estado em 2026. O anúncio aconteceu em um hotel da Capital, durante entrevista à imprensa.

Felipe é atualmente vice-presidente da Assembleia e um dos nomes mais cotados para comandar a ‘Casa’; e leva com ele, também, o apoio da gestão do quarto maior colégio eleitoral do Estado, o município de Bayeux, onde a esposa (Tacyana Leitão) é prefeita.

O anúncio tem uma relação direta com o projeto do deputado em disputar o comando da Assembleia. É que, nos bastidores, ele não teria encontrado segurança para confiar no acordo firmado entre Adriano Galdino (Rep), atual presidente, e o grupo Ribeiro.

O acordo deixaria a Assembleia sob o controle do Republicanos pelos próximo dois biênios.

A adesão a Cícero deverá fortalecer a candidatura do prefeito pessoense, sobretudo na região metropolitana. E, também, provoca a divisão do Republicanos. Não custa lembrar que os vereadores do partido na Capital também estão na base de Lucena.

Mas a decisão de Felipe permite ainda uma outra leitura.

Ela representará um novo desfalque para a base do governador João Azevêdo (PSB) e do vice, Lucas Ribeiro (PP). O primeiro foi o rompimento do próprio Cícero Lucena, migrando para o MDB depois de não ter espaço no Progressistas.

De lá pra cá, Lucas recebeu o apoio de Adriano Galdino (Republicanos), mas um apoio de ‘manutenção’, já que o presidente da Assembleia está na base governista desde o ex-governador Ricardo Coutinho (PT).

Já o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), anunciou apoio ao senador Efraim Filho (UB). Mas, da mesma forma que Galdino, sem alteração na relação entre base x oposição. Bruno se manteve nas oposições.

No caso de Felipe Leitão, o movimento é diferente.

Ele estava na base governista e decide pelo apoio a um candidato da oposição (Cícero Lucena). Resta saber se será de ‘palanque fechado’ também para o Senado, ou não.