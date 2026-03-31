Prefeitura inicia Semana do Natal com série de ações na área de Habitação Social

A Prefeitura de João Pessoa inicia, nesta segunda-feira (22), a Semana do Natal, com uma programação especial voltada para o setor habitacional do município. As ações são coordenadas pela Secretaria de Habitação Social (Semhab) e destacam os principais investimentos realizados ao longo de 2025, envolvendo programas de melhoria habitacional, construção de moradias e regularização fundiária, como o ‘Cuidar do Lar’ e o ‘Compra Assistida’.

De acordo com a secretária de Habitação Social da Capital, Socorro Gadelha, a programação será conduzida pelo prefeito Cícero Lucena e pelo vice-prefeito Leo Bezerra e representa uma amostra do trabalho desenvolvido pela gestão municipal ao longo dos últimos anos. “São ações que mostram o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com a política habitacional e que terão continuidade no próximo ano”, garantiu.

A agenda tem início às 9h com a visita do prefeito à casa de Antônia Valentim Gomes, no bairro Jardim Veneza, beneficiária do programa ‘Cuidar do Lar’. A iniciativa já atendeu mais de 500 famílias em diversos bairros da Capital e conta atualmente com mais de mil famílias inscritas. O programa é voltado para famílias que possuem moradia própria, mas vivem em condições precárias.

Segundo a secretária, as residências passam por avaliação técnica de engenheiros da Semhab, que identificam as necessidades estruturais do imóvel. A partir disso, são realizadas melhorias como recuperação da estrutura física, troca de portas e janelas, reparos no telhado, instalações elétricas e hidráulicas, piso, acessibilidade e adequações em ambientes como cozinha, banheiro e área de serviço.

O programa ‘Cuidar do Lar’ é reconhecido nacionalmente e recebeu o Prêmio Selo de Mérito, concedido pela Associação Nacional de Cohabs e pelo Fórum Nacional de Secretarias de Habitação, servindo atualmente de referência para outros municípios brasileiros.

“A visita do prefeito Cícero Lucena a uma família beneficiada pelo programa é um ato simbólico, mas de grande importância e ano que vem, a Prefeitura de João Pessoa vai continuar investindo nesse programa que ajuda centenas de famílias em nossa cidade, oferecendo a elas o conforto necessário para uma qualidade de vida melhor”, destacou a secretária.

Ainda no bairro Jardim Veneza, às 9h30, o prefeito visita o canteiro de obras do Residencial Rio Jaguaribe, empreendimento com investimento de R$ 41 milhões, viabilizado por meio do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, que contará com 240 apartamentos. As obras estão em estágio avançado.

Além desse residencial, a Prefeitura já iniciou a construção de outros empreendimentos, como o Residencial Rio Sanhauá, no Varadouro, com 108 unidades; o Residencial Rio Paraíba, no Alto do Mateus, com 128 moradias; o Residencial ‘S’ I, com 192 apartamentos; e o Residencial Dubai, com 414 unidades. Segundo a Semhab, mais sete residenciais estão em fase final de negociação com a Caixa Econômica Federal, com previsão de início das obras no primeiro semestre de 2026.

Outro destaque da programação é o programa ‘Compra Assistida’, que já beneficiou mais de 100 famílias que viviam em áreas de risco. Nesta segunda-feira, às 10h, o prefeito visita a família de Luzia de França Silva, que antes residia no bairro São José e hoje mora no Residencial Catalínias, no bairro José Américo. O programa possibilita que as famílias escolham o imóvel e o bairro onde desejam morar e a prefeitura paga a nova moradia.

A programação será encerrada às 10h30 no Centro Cultural de Mangabeira, com a entrega de Títulos de Regularização Fundiária a famílias beneficiadas pelo programa da Semhab, que já contemplou 2.582 famílias em diversos bairros da cidade.

Segundo a secretária Socorro Gadelha, a regularização garante segurança jurídica às famílias. “Muitas pessoas já tinham a casa, mas não possuíam a escritura. O programa assegura o direito ao maior patrimônio dessas famílias, que é a moradia”, destacou.