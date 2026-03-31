Mutirões do Procon-PB renegociam R$10,3 milhões e beneficiam mais de 12 mil consumidores em 2025 — Governo da Paraíba

Durante o ano de 2025, a Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon-PB) realizou 17 mutirões de renegociação de dívidas em diferentes municípios do estado, oferecendo condições facilitadas para a regularização de débitos, garantindo a reintegração dos consumidores ao mercado de consumo.

Os mutirões são uma forma de oferecer atendimento personalizado à população, promovendo o diálogo direto entre consumidores e empresas, viabilizando acordos com descontos expressivos e condições de pagamento facilitadas, reforçando o compromisso do órgão com a defesa do consumidor.

As ações contam com parcerias estratégicas com concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras, operadoras de telefonia, órgãos municipais e entidades de crédito, garantindo atendimento humanizado e a prestação de serviços, possibilitando que os consumidores negociem seus débitos de maneira rápida, segura e acessível.

O objetivo dos mutirões é reduzir o número de endividados no estado da Paraíba, reinserindo-os no mercado. “Com essa atuação, formamos consumidores mais conscientes sobre suas finanças, pois além de resolver pendências, os mutirões orientam e informam sobre melhores práticas de consumo”, afirmou Laércio Gomes, coordenador do Mutirões de Renegociação do Procon-PB.

Ao todo, foram realizados 12.653 atendimentos em 15 cidades paraibanas: Areia, Cajazeiras, Campina Grande, Caldas Brandão, Cuité, Esperança, Guarabira, Itabaiana, Itaporanga, João Pessoa, Mamanguape, Pitimbu, Princesa Isabel, Sousa e Sumé. No mutirão realizado em João Pessoa, foi registrado desconto médio de 86%, e os acordos firmados somaram R$306.485,70, dos quais apenas R$43.350,88 correspondem ao valor efetivamente pago, refletindo a redução significativa do montante das dívidas negociadas.

No ano de 2025, foram firmados acordos que somam R$10.318.089,37 em renegociações, com desconto médio geral superior a 80%. Desse montante, R$884.360,64 referem-se a acordos com a Energisa e R$1.322.211,52 com a Cagepa, enquanto o valor restante corresponde a negociações com bancos, financeiras e operadoras de telefonia.

Os mutirões de renegociação são uma importante ferramenta de fortalecimento dos direitos do consumidor, impactando diretamente milhares de famílias paraibanas, trazendo alívio financeiro imediato, restabelecimento da capacidade de crédito e a reintegração ao mercado de consumo.

O Procon-PB reforça o compromisso em desenvolver políticas públicas voltadas à educação financeira, à cidadania e ao equilíbrio nas relações de consumo em toda a Paraíba.